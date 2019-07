È terminato con un bronzo il percorso di Andrea Cassarà ai Campionati Mondiali di scherma.

Il direttore della Tenax Bergamasca Scherma ha concluso la prova a squadre di fioretto in terza posizione, riscattando così l’eliminazione ai quarti di finale nel torneo individuale.

In compagnia di Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Giorgio Avola, lo schermitore bresciano si è messo in luce sin dai primi turni superando agevolmente ai sedicesimi il Messico per 45-22 e la Danimarca per 45-29.

Spinti dalla vittoria ai quarti su Hong Kong per 45-28 , gli azzurri si sono dovuti arrendere alla Francia che in semifinale si è imposta per 45-32 conquistando così l’accesso alla sfida per l’oro.

Dopo un inizio di finale equilibrato, i ragazzi di Andrea Cipressa hanno allungato sulla Russia grazie ai successi di Garozzo e Foconi su Timur Arslanov che hanno permesso loro di aggiudicarsi l’incontro per 45-32.

“Puntavamo a qualcosa in più ma non è una medaglia da buttar via. La nota positiva è stato il riuscire a scaricare la rabbia per la sconfitta in semifinale ed incanalarla positivamente per la finale per il terzo posto – hanno commentato a caldo Cassarà, Foconi, Garozzo e Avola -. Siamo stati bravi soprattutto a mantenere la calma ed a non disunirci quando la Russia ha provato a rimontare nel punteggio. Questo è il segnale che come squadra ci siamo e che dobbiamo continuare su questa linea, ripartendo dagli errori commessi oggi”.

Prova a squadre carica di soddisfazioni anche per Michele Niggeler che è salito sul gradino più basso del podio nella spada.

L’atleta ticinese, cresciuto nella società cittadina, ha condotto la Svizzera al prestigioso risultato, permettendo così alla formazione rosso-crociata di cogliere la terza medaglia consecutiva.