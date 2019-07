L’università in cerca di spazi? Il sindaco di San Pellegrino: “Venga al Grand Hotel”

L’Università di Bergamo si sposta fino a San Pellegrino? “Potremmo concedere il Grand Hotel all’Università di Bergamo a titolo gratuito, per un periodo di tempo definito – spiega il sindaco Vittorio Milesi – con la garanzia però di un completamento delle opere di restauro e di adeguamento funzionale”.

Mentre viene prorogato al 30 settembre il termine per la consegna delle manifestazioni di interesse per il recupero e la valorizzazione del Grand Hotel (“ci sono due o tre realtà interessate”), per la storica struttura Liberty della Val Brembana prende corpo un’altra ipotesi suggestiva.

Lo scorso 16 luglio, il sindaco Milesi ha inviato all’Università di Bergamo una manifestazione di interesse a concedere a titolo gratuito il Grand Hotel. Un’idea nata dopo il bando approvato dal Consiglio d’amministrazione dell’Università degli Studi di Bergamo (pubblicato il 12 luglio scorso) con il quale l’Ateneo ha iniziato una ricerca di nuovi immobili e proprietà da destinare ad uso universitario, per ampliare i servizi offerti, vista la nuova domanda di aule, laboratori, sedi amministrative e residenze studentesche.

Una ricerca diventata prioritaria all’interno del Piano Strategico 2020-2022 dell’Università, nel quale però si sottolinea la ricerca nei territori di Bergamo e Dalmine o nei comuni confinanti.

“Tutto sommato San Pellegrino non dista molto dalle sedi universitarie – aggiunge -. Per noi può essere un’ ulteriore opportunità per ridonare vita alla struttura, dando spazio ad un’istituzione fondamentale per il futuro dei nostri giovani e della nostra Provincia, senza dimenticare gli ulteriori benefici che il paese ricaverebbe dalla presenza dell’Università, anche per quanto riguarda il tema del lavoro”.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 10 settembre, data dopo la quale si saprà forse qualcosa di più in merito anche al destino di una delle strutture più importanti del Liberty italiano e internazionale.