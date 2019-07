Il post-maturità di 5 studenti: tra spensieratezza e scelte per il futuro

Da qualche settimana ormai si sono conclusi gli esami di maturità: gli studenti italiani che li hanno sostenuti hanno finalmente tirato un respiro di sollievo e si stanno godendo la loro estate.

Questi pochi mesi di pausa che separano la fine del loro percorso scolastico da un nuovo inizio sono dettati da vacanze, festeggiamenti e spensieratezza velata dalla preoccupazione per il domani.

In che modo hanno vissuto questa “nuova maturità”, come stanno passando quest’estate e cosa hanno scelto per il proprio futuro ce lo raccontano cinque ex studenti di scuole superiori della Bergamasca.

“Non sapere come la maturità sarebbe stata fino a gennaio è stato ciò che mi ha preoccupato di più – spiega Chiara, 18 anni, che ha conseguito la Maturità Classica ai Salesiani di Treviglio con 73/100 – Le poche indicazioni ricevute e la confusione su come si sarebbe svolta effettivamente hanno contribuito ad aumentare l’ansia. In fin dei conti non è stata un’esperienza impossibile, tutti la devono affrontare prima o poi”.

Terminato l’esame si è dedicata alla preparazione per il test di ammissione alla facoltà di Farmacia, che ha dato pochi giorni fa. Nonostante la sua estate sia già cominciata, la preoccupazione la accompagnerà fino a quando riceverà i risultati. “Una volta conosciuto l’esito sarò decisamente più tranquilla e potrò godermi le vacanze a pieno” aggiunge la diciottenne.

Per quanto riguarda il suo futuro Chiara precisa che la scuola che ha frequentato alle superiori non ha influito totalmente nella scelta che ha fatto: è comune dire che il liceo classico apra molte porte, ma quando la scelta è troppo ampia diventa complicato decidere. “Mi sono resa conto – conclude la ragazza – che quando pensavo alle opzioni, mentre le altre cambiavano in base al periodo, Farmacia era quella che tenevo sempre il considerazione. So che è un percorso che si differenzia molto dal liceo che ho frequentato, ma non mi pento di queste scelte.”

Giulia, ex studentessa diciannovenne del liceo linguistico Simone Weil di Treviglio, ha vissuto l’esame di Stato senza ansia: è riuscita a organizzarsi molto bene ed era quindi sicura di tutto ciò che sapeva. Non approva però il voto finale (88/100) che ha trovato ingiusto.

Racconta che il suo percorso di studi non si interrompe qui, ma continuerà alla facoltà di Scienze Biologiche. “Attualmente sto studiando per i test d’ingresso – afferma Giulia – quindi non sono ancora libera dallo studio e le mie vacanze estive non sono iniziate”. A proposito della suo percorso universitario prescelto aggiunge che l’aver frequentato il liceo linguistico ha fatto la sua parte. “Ho capito di non voler continuare a studiare solo le lingue, ma in particolare il loro utilizzo nelle ricerche in campo scientifico.”

Per Micol, ragazza di 19 anni che ha conseguito la Maturità al liceo scientifico Galileo Galileo di Caravaggio con 71/100, l’esame di Stato si è rivelato più fattibile rispetto a come se lo immaginava. “I professori, sia esterni che interni, ci hanno aiutato fin dove potevano” spiega la ragazza. Concluse le prove d’esame si sente sicuramente più libera, ma sta continuando a studiare per i test d’ammissione all’università quindi per Micol è come se non fosse mai finita.

“Cinque anni fa ho scelto il liceo scientifico – spiega la diciannovenne – perché apre più strade per quanto riguarda la scelta universitaria. Ho avuto infatti numerose opzioni da valutare e infine la mia prescelta è stata la facoltà di Fisioterapia. Spero inoltre che l’aver fatto questa scuola mi faciliti il percorso universitario come sostengono in molti.”

Federico, ex studente diciannovenne dell’Istituto Tecnico Agrario Cantoni di Treviglio che ha superato l’esame con 64/100, crede che quest’anno la maturità sia stata persino più semplice rispetto a quelle precedenti infatti afferma di averla vissuta abbastanza bene.

“Zero ansia, zero compiti e zero studio” è così che descrive la sua estate. Mentre passa le vacanze con leggerezza e divertendosi cerca di chiarirsi le idee sul suo futuro. “Voglio continuare il mio percorso di studi – precisa Federico – e anche se non ho ancora deciso quale intraprendere so che non avrà nulla a che fare con la scuola che ho frequentato alle superiori.”

“La maturità – commenta Riccardo, ragazzo di 18 anni che ha superato l’esame di Stato al liceo classico dei Salesiani di Treviglio con 100/100, – quest’anno è stata praticamente l’odissea moderna: a scuola ogni mese ci venivano date indicazioni diverse. Alcuni professori improntavano tutto sulle idee che avevano riguardo all’esame, anche se ciò non si è rivelato d’aiuto, altri non si sbilanciavano e continuavano a lavorare normalmente”.

Ora come ora dice di poter affermare che ogni scoglio sembra più piccolo dopo averlo passato. “Ho avuto ansia qualche mese prima della maturità – racconta Riccardo parlando dei suoi progetti per l’anno successivo – anche se quel senso di smarrimento che si prova stando davanti alle infinite possibili scelte della vita non passa mai”. Aggiunge che la scuola che ha frequentato gli ha fatto capire di essere una persona interessata all’arte e per questo ha deciso di continuare gli studi iscrivendosi alla facoltà di Architettura. “Se potessi tornare indietro – conclude Riccardo – rifarei sicuramente il liceo classico perché mi ha permesso di sviluppare un modo di pensare e di guardare il mondo che è davvero bellissimo”.