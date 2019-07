Il mondo politico ricorda Giampiero Pesenti: “Imprenditore capace e lungimirante”

“Un imprenditore lombardo capace e lungimirante”. Così il presidente Attilio Fontana, esprime il cordoglio della Regione Lombardia per la scomparsa di Giampietro Pesenti presidente onorario di Italmobiliare e “storico” presidente di Italcementi. “Nel rivolgere le condoglianza alla famiglia e ai suoi cari – ha aggiunto Fontana – desidero ricordarlo come un uomo che ha contribuito in maniera importante e fattiva allo sviluppo dell’economia lombarda e più in generale nazionale”.

“Esprimo il mio dolore e il mio cordoglio alla famiglia per la scomparsa di Giampiero Pesenti, un industriale che ha dato tanto a Bergamo e a tutta l’Italia”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.

“Giampiero Pesenti è stato un indiscusso protagonista dell’industria italiana degli ultimi decenni, un leader del grande capitalismo famigliare del nostro Paese. Bergamo gli deve molto. Raccogliendo il testimone dal padre Carlo ha saputo infatti costruire un gruppo di rango mondiale, sempre però fortemente legato alla città e al territorio. È anche in ragione di questa storia, che ha dato lustro a Bergamo, che rivolgo le mie più sentite e affettuose condoglianze alla famiglia Pesenti e ai suoi cari” così Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, ricorda il Cavalier Giampiero Pesenti scomparso nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 luglio.