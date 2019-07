Eyof, quinto posto per Samuele Maffezzoni nei 110 metri ostacoli

Prestazione convincente per Samuele Maffezzoni al Festival olimpico della gioventù europea (EYOF) in corso a Baku.

Il mantovano dell’Atletica Bergamo 1959 ha infatti chiuso la finale dei 110 metri ostacoli in quinta posizione, avvicinandosi ancora una volta al proprio personale.

Messosi in evidenza già durante le qualificazioni chiuse al terzo posto, il campione italiano in carica ha concluso la prova vinta dallo spagnolo Mario Revenga in 13”82, mancando il podio soltanto per 10 centesimi nonostante il vento oltre la norma (+3.0).