Dopo 10 anni siglato il contratto dei medici: aumenti medi di 200 euro al mese

Dopo dieci anni d’attesa è stato siglato nella notte tra martedì e mercoledì il rinnovo del contratto dei medici e dirigenti del servizio sanitario nazionale. Il contratto, che riguarda circa 130mila professionisti della sanità, è stato firmato all’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e un aumento medio pro capite di 200 euro al mese.

L’ipotesi di rinnovo è stata firmata da tutti i sindacati medici, tranne la federazione Cimo-Anpo-Fesmed. Cimo, dopo l’Anaoo, è il secondo sindacato, insieme a Anpo e Fesmed rappresentano in particolare i primari, e contano sul tavolo della contrattazione il 22 per cento. In sostanza si può dire che il 78 per cento dei sindacati è stato favorevole all’accordo.

La notizia è stata data con enfasi su Twitter la Fp Cgil Nazionale. “Abbiamo raggiunto, dopo anni, risultati economici e normativi che segnano un solco con anni di assenza contrattuale

Tutti i giovani che hanno maturato i 5 anni di anzianità – spiega la Cgil – e che quindi avevano diritto a un incarico che da anni le aziende non riconoscevano, hanno ora il diritto a ottenerlo con una retribuzione minima di 5500 euro contro quella di prima di 3500 euro. L’80 per cento dei medici avrà un guadagno netto sulla retribuzione di posizione di 2000 euro”.