Dalmine, chiedevano soldi fuori dai negozi: multati due giovani di 23 e 24 anni

Doppia operazione anti-accattonaggio da parte della Polizia Locale di Dalmine nella giornata di mercoledì 24 luglio.

In mattinata gli agenti dell’Unità di Pronto intervento sono stati allertati da alcuni clienti del negozio Bricoman, in via Roggia Colleonesca, che erano stati avvicinati da una ragazza dalminese di 23 anni con piccoli precedenti: la giovane, adducendo storie poco credibili come il furto del portafogli o l’auto rimasta senza carburante, tentava di farsi consegnare del denaro.

Colta sul fatto dalla Polizia Locale, è stata identificata e sanzionata.

Stessa sorte per un 24enne di nazionalità senegalese di Bonate Sotto che nel pomeriggio si è piazzato nell’area esterna del supermercato Conad di via Enea Salmeggia chiedendo con insistenza soldi alla clientela in uscita.

Fermato e sanzionato dagli agenti, è stato anche accompagnato negli uffici del Comando per accertamenti sul permesso di soggiorno, emesso dalla Questura di Catania e scaduto da pochi giorni: avrà l’obbligo di presentarsi la prossima settimana in Questura a Bergamo per chiarire la propria posizione sul territorio nazionale.

Un ulteriore intervento si è svolto nella zona di Sforzatica dove diversi cittadini avevano segnalato la presenza di due persone che tentavano di accedere alle abitazioni presentandosi come tecnici del gas: il sopralluogo, però, non ha dato alcun esito.