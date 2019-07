“Chi l’ha visto?” indaga sulla morte della teste chiave del processo Ruby-Ter: la tv del 24 luglio

Per la prima serata in tv, mercoledì 24 luglio RaiTre alle 21.20 proporrà il secondo e ultimo appuntamento con gli speciali di “Chi l’ha visto?”.

Il programma a cura di Goffredo De Pascale, ed Edoardo Di Lorenzo presenta, stasera si concentrerà su otto storie: gialli e inchieste, della durata di circa quindici minuti ciascuna, con gli ultimi aggiornamenti sui casi. Si parte con la storia di Brenda: “Gli amori difficili”, scritto dalla delicata “penna” di Veronica Briganti con la collaborazione di Laura Marano. Intervista al Procuratore di Verona sulla misteriosa sparizione della donna. “La scomparsa di un carabiniere”: Luca Catania, di Claudia Aldi con Irene Fornari, fa luce su tanti aspetti controversi di questa vicenda.

Resta ancora il mistero per il reportage “Imane Fadil: La morte oscura” di Ercole Rocchetti con Annalisa Venditti e Michele Bonica. Si tratta della morte della modella tunisina di 34 anni, che avrebbe dovuto testimoniare al processo Ruby-ter sulla corruzione di testimoni nel processo principale del caso Ruby, con al centro gli “incontri” ad Arcore tra Silvio Berlusconi e una serie di giovani ragazze tra cui la 17enne Karima El Mahroug, il cui soprannome (Ruby Rubacuori) ha dato il nome a tutta l’inchiesta. Fadil aveva partecipato ad alcune delle “cene eleganti” ed era una teste chiave del processo Ruby-Ter, in cui l’ex presidente del consiglio è accusato di corruzione di testimoni per il processo principale (in cui rispondeva di prostituzione minorile e concussione), in cui venne assolto. La ragazza (insieme ad altre due giovani che avevano preso parte ad alcune o ad una sola delle cene) aveva anche chiesto di costituirsi parte civile ma, a gennaio 2019, il Tribunale di Milano aveva accolto la richiesta dei legali di Berlusconi di non ammetterle. Le tre modelle avevano però presentato nuovamente un’istanza in tal senso a gennaio.

Si proseguirà con il racconto di Filomena Rorro con Maria Chiara Iacoucci e Paolo Sortino, dedicato al feroce cinismo di due baby-gang a Manduria : “Gli orfanelli e gli Ultima di Carnali”. Parla il padre di uno dei minorenni arrestati.

Raffaella Griggi con la collaborazione di Paolo Orsucci Granata racconta la vicenda di Roberto Tassi: “La lettera misteriosa”. La procura di Parigi indaga ancora sulla fine di uno studente modello del Politecnico di Torino morto in un cantiere della capitale francese, “Alessio Vinci: Le tracce enigmatiche”. Il servizio è di Emily De Cesare con Marina Borrometi.

Affidata a Fabrizio Franceschelli con Roberta Pallotta, Pietro Valenziano e Marco Monti, l’inchiesta sula morte dell’infermiere di Vibo Valentia “Nicola Colloca: L’auto del delitto”. La puntata si conclude con un “Dove sei? La bambina di Srebrenica” di Francesca Carli e Gianlorenzo Gregoretti. La ricerca di due genitori che hanno perso una bambina ma non la speranza di poterla riabbracciare. La 32a edizione di “Chi l’ha visto” tornerà in diretta su Rai3 a settembre.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la quarta delle nove puntate di “Superquark”, con Piero Angela. La trasmissione questa sera si aprirà con il documentario naturalistico della BBC sui licaoni, della serie dedicata alle “Dinastie”. Qualcuno li ha anche definiti i cani dipinti, per il loro mantello a macchie. Si tratta di lupi africani e, in quanto tali, vivono e cacciano in gruppo, con agguati e strategie di attacco molto efficaci. La storia che racconterà il documentario è quella eterna del possesso del territorio: presidiarne uno significa godere delle risorse che continuano a perpetuare la dinastia. Qui la contesa ha creato uno scontro tra una madre e una figlia, che si è staccata dal branco materno e ora vuole occupare il territorio della madre, che è costretta a sgombrare. Nei vari spostamenti, i due gruppi di licaoni incappano spesso nei loro potenti nemici: i leoni, che non fanno sconti a nessuno. Poi si parlerà di un elettrostimolatore per il cervello, che agisce anche sui muscoli. Una tecnologia studiata per i suoi effetti di potenziamento cognitivo e che sta oggi affermandosi nello sport come un nuovo sistema di doping. Barbara Bernardini è andata al Berenson Allen Center for non invasive Brain Stimulation di Boston a vedere.

A cinquant’anni dalla conquista della Luna, il segreto del successo di una missione spaziale è ancora in buona parte l’eccellente preparazione degli astronauti. Alberto Angela è andato al Johnson Space Center di Houston, per seguire una delle fasi più importanti del loro addestramento. Si vedrà, quindi, la preparazione di Luca Parmitano alla partenza del 20 luglio.

Ancora, ci sarà spazio per la storia di una Start Up che vuole replicare in Italia il successo che le serre idroponiche hanno avuto in Olanda. Un paese dal quale l’Italia importa migliaia di tonnellate di pomodori e peperoni ogni anno. L’idea è nata in seguito ad un servizio di Superquark del 2010. In studio Piero Angela e Paco Lanciano approfondiranno il concetto di serra sfera con un esperimento scientifico.

Le reti che proteggono i fianchi delle montagne dalle frane sono il frutto di tecnologia dei materiali e di studi sulle loro deformazioni che ne fanno un prodotto molto particolare. Ma quanto resistono, chi le ha inventate e come si decide dove montarle? Paolo Magliocco e Francesca Marcelli sono andati a Bellinzona per capirne dipiù.

Cosa insegna il crollo del Ponte di Genova? Marco Visalberghi ha intervistato i ricercatori per capire come si potrebbero evitare disastri simili in futuro. Inoltre, nelle rubriche:

“Psicologia di una bufala” con Massimo Polidoro, direttore del CICAP, che racconterà le truffe su Leonardo.

“Dietro le quinte della storia” con il professor Alessandro Barbero, che parlerà dei primi rappresentanti di colore al congresso degli Stati Uniti d’America.

“Questione di ormoni” con il professor Emmanuele Jannini per sapere cosa sia la castrazione chimica. Con la dottoressa Elisabetta Bernardi, nella rubrica “la Scienza in cucina”, per scoprire la dieta delle mani.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Elementary”, con Lucy Liu e Jonny Lee Miller. Andranno in onda due episodi intitolati “Il prezzo dell’ammissione” e “Semaforo rosso, semaforo verde”. Nel primo, Watson aiuta la polizia in un caso di omicidio. Nel secondo, Holmes indaga su un attacco terroristico.

Su Rete4 alle 21.25 andrà in scena “I Legnanesi” con “I Colombo… viaggiatori!”. La famiglia Colombo attraverserà l’oceano su una nave da crociera. Vedremo, non senza sorprese, cosa li spingerà ad andare dall’altra parte del mondo. Tra il cortile e il Brasile, a ritmo di buonumore e samba. Nonostante le difficoltà economiche e i problemi quotidiani che attanagliano la famiglia Colombo, la grande generosità di Teresa, Giovanni e Mabilia ha portato loro ad adottare un bambino Brasiliano. Negli anni il ragazzo grazie alle loro mensili donazioni è cresciuto con una buona educazione ed istruzione…la curiosità di conoscere i propri genitori e ” sorellina” adottivi è quindi tale da portare Paolo Roberto Josè Amarildo Santos Do Nascimiento detto Gegè a raggiungerli per una vacanza di qualche settimana in Italia. L’accoglienza della famiglia insieme a tutto il cortile sarà in perfetto stile “Legnanesi”: affettuosa, coinvolgente e divertente tanto da spingere Gegè ad invitare Teresa, Giovanni e Mabilia in Brasile, questo solo dopo aver rivelato loro un segreto che lascerà tutti a bocca aperta.

Canale5 alle 21.20 proporrà il telefilm “Manifest”, con Melissa Roxburgh, Athena Karkanis e Jack Messina. Andranno in onda tre episodi intitolati “Venti trasversali”, “Scie di condensazione” e “Punto di fuga”. Nel primo, dopo il funerale di Vance, Ben viene avvicinato da un giornalista che vorrebbe intervistarlo. Nel secondo, Grace scopre che Cal è scomparso improvvisamente. Nel terzo, Michaela arresta Autumn.

Italia1 alle 21.25 trasmetterà la terza delle cinque puntate di “Battiti live”. Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci sono a Trani per la terza serata. Tra gli artisti che si esibiscono sul palco ci sono Paola Turci, Enrico Nigiotti, Cristiano Malgioglio, Bianca Atzei, Rocco Hunt, Sergio Sylvestre, Annalisa e il gruppo musicale delle Vibrazioni.

Su Tv8 alle 21.30 la partita amichevole di calcio tra Napoli-Cremonese (Differita).

Per chi preferisse vedere un film, su La7 alle 21.15 c’è “Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata, con Alberto Sordi; su Canale Nove alle 21.25 “Un amore di testimone”; e su Rai4 alle 21.15 “Lupin III”, con Shun Oguri.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Mega Shark vs Crocosaurus”, con Gary Stretch; su La5 alle 21.10 “Baby Sellers – Bambini in vendita”, con Kirstie Alley; su Iris alle 21 “Venuto al mondo”, con Penélope Cruz; e su Italia2 alle 21.15 “7 chili in 7 giorni”, di e con Carlo Verdone.

Rai5 alle 21.15 proporà il documentario “Sammy Davis Jr. I’ve got to be me”. Un artista di assoluto livello, nonché uno dei più grandi interpreti dello show business: dagli inizi con il Will Mastin Trio, nell’epoca d’oro di Harlem e del tip tap, all’ingresso nel Rat Pack e al sodalizio con Frank Sinatra, per poi perseguire una carriera solista, come attore e cantante.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Un condominio sotto sfratto” e “L’angelo delle caserme”. Nel primo, Joséphine sostiene Tania, una ex cantante che vive in un vecchio edificio: il proprietario vuole sfrattare tutti gli inquilini per guadagnare più denaro. Nel secondo, Joséphine arriva in aiuto di Camille Garnier, una ragazza di diciotto anni che ha deciso di arruolarsi nell’esercito, mentendo ai suoi genitori.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “La sai l’ultima? Digital edition”, con Ezio Greggio; e su Real Time alle 21.10 il reality “Boom Baby!”.