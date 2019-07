Atalanta, ultimo allenamento a Clusone: Papu Gomez e Luis Muriel i più applauditi

di 58 Galleria fotografica Atalanta ultimo allenamento a Clusone 2019









Dopo quest’ultimo impegno, capitan Gomez e compagni saluteranno la Val Seriana e partiranno in vista dell’Inghilterra dove affronteranno amichevoli internazionali.

Mister Gian Piero Gasperini ha diviso la squadra in quattro gruppi e i nerazzurri hanno giocato due partitelle a campo ridotto in contemporanea.

Il tifo del pubblico non manca e spiccano soprattutto le voci di giovani tifosi impegnati nell’incitare i loro beniamini. I più acclamati Papu Gomez e Luis Muriel: ad ogni loro gol si scatenavano interminabili applausi.

Ma per Clusone non sarà un addio: ad agosto, se l’ondata di caldo africano dovesse prolungarsi, i nerazzurri potrebbero fare una nuova tappa in Val Seriana per allenarsi e lavorare al fresco.

Il campo di Clusone in via Don Bepo Vavassori, in queste settimane, non resterà comunque inutilizzato: giovedì 25 è attesa in Val Seriana la primavera atalantina guidata del tecnico Massimo Brambilla.