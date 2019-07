Sosta selvaggia fuori dall’aeroporto: nessun controllo contro i furbetti

Le fotografie dimostrano più delle parole che il problema c’è, sollevato da tempo e senza una soluzione valida.

Gli scatti che pubblichiamo sono della sera di lunedì 22 luglio, ma non sono una novità. Decine di auto parcheggiate a lato della strada che conduce all’aerostazione, lasciate dai soliti furbetti per non pagare la sosta (tra l’altro gratis per i primi 10 minuti e per tre volte consecutive) in attesa di parenti e amici.

Ormai le auto arrivavano prima della curva verso sinistra, circa cinquanta metri prima del sottopasso della bretella, in un tratto a corsia unica.