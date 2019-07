Scanzo, il ritorno di Barbara Ghisletti: “Al lavoro per una scuola che guardi al futuro”

Barbara Ghisletti rilancia il suo impegno civico a Scanzorosciate. Dopo aver corso alle ultime elezioni amministrative tra le fila della lista “Proposta per Scanzorosciate – Impegno comune” ottenendo 161 preferenze, il sindaco Davide Casati le ha affidato l’assessorato a istruzione, servizi all’infanzia, politiche educative e partecipazione.

Si occupa, quindi, della scuola ed è subentrata all’ex assessore Daniela Ceruti, che non si è ricandidata a causa di impegni personali lavorativi. Si tratta di un ritorno: anni fa Ghisletti è stata assessore all’istruzione nella giunta dell’ex sindaco Diego Belotti sostituendo a metà mandato l’ex assessore Gabriella Magri, per poi essere confermata nella prima giunta dell’ex sindaco Massimiliano Alborghetti. Sino alla metà di quel mandato è stata assessore all’istruzione e alla pace, poi ha lasciato la giunta perchè nel 2006 ha sposato l’allora sindaco Alborghetti. “Decisi di dimettermi da assessore lasciando spazio al sindaco e posso dire per fortuna, perchè mi sembra che abbia lavorato e seminato bene, perchè Davide (l’attuale sindaco Casati) era suo vice. Nel frattempo abbiamo avuto tre figli, mi sono dedicata alla famiglia, ho lavorato e cresciuto i nostri bambini, che devono ancora diventare grandi. All’ultima tornata elettorale dal gruppo mi hanno chiesto se potessi impegnarmi nuovamente nell’amministrazione comunale e ho accettato considerando che nella lista ci sono molti volti nuovi e mi piace lavorare con i giovani. Mi sono sempre dedicata volentieri al paese e non ho mai smesso di farlo, anche dopo aver lasciato la giunta. Quando ero assessore ho avuto anche l’incarico di presidente del coordinamento provinciale degli enti locali per la pace e in questi anni sono rimasta nell’associazione. Inoltre ho fatto parte della rete della pace di Bergamo portando avanti questo ruolo con passione”.

Per l’assessore Ghisletti la scuola ha una funzione strategica: “È il settore che conosco meglio. Credo che sia un ambiente molto stimolante perchè porta a essere a contatto con le energie vive e nuove di bambini e ragazzi. Lavorarci dà la possibilità di creare e avviare collaborazioni, sperimentare e promuovere progetti investendo sul futuro. Inoltre, da qualche anno insegno e questo può aiutarmi ad avere uno sguardo ancora più completo”.

Prima di illustrare i progetti a cui si sta dedicando, ringrazia l’ex assessore Ceruti: “Sono fortunata perchè l’amministrazione comunale è sempre stata molto attenta alla scuola e all’educazione destinando molte risorse a questo ambito, consapevole che si tratta di investimenti sul futuro. Daniela (l’ex assessore) ha svolto un ottimo lavoro: la strada è già tracciata e darò il mio contributo di sensibilità per l’inclusione, la cooperazione, la pace e l’accoglienza. Un altro punto cardine sarà la partecipazione: abbiamo un consiglio comunale dei ragazzi che funziona molto bene dando vita a progetti sia a livello scolastico sia coinvolgendo più in generale la collettività e vorrei puntare su questo. Mi sembra che si possa lavorare molto bene con il dirigente scolastico, che è attento non solo a livello organizzativo ma anche all’aspetto educativo: ci sono tutti i presupposti per ottenere buoni risultati. Un progetto che mi piacerebbe sviluppare è formulato dal coordinamento degli enti locali per la pace e si chiama “Io ho cura”. Si potrebbe declinare in diversi modi durante l’anno scolastico per poi partecipare alla marcia della pace del 2020 con l’intento di aggregare giovani e famiglie partendo dal consiglio comunale dei ragazzi. L’obiettivo è valorizzare ulteriormente la scuola come luogo di formazione degli alunni che saranno i futuri cittadini”.

Altra iniziativa è l’allestimento del “Polo 0-6 anni” che nascerà a Rosciate e dovrebbe essere inaugurato a ottobre: “È un progetto nuovo che implementerà i servizi per i neogenitori e i bambini. Verrà creato in un piano della scuola dell’infanzia di Rosciate con la quale verranno coniugate le attività. A Scanzo è già attivo il progetto “Mamma” che sta funzionando bene e c’è lo spazio gioco in biblioteca che troverebbe una nuova collocazione qui: l’idea è mettere in rete servizi, persone e famiglie facendo capire che siamo parte di una comunità e ci si può sostenere a vicenda. Pensiamo che questa opportunità sia particolarmente importante per dare sostegno alle mamme e alle nuove famiglie: vuole essere un aiuto considerando che purtroppo la tendenza è quella di avere sempre meno nascite”.

Per concludere, la delega alla pace, insieme a quella della progettualità educativa in questo mandato è stata assegnata al consigliere comunale più giovane, Matteo Marsala, che ha vent’anni. Ghisletti evidenzia: “Mi fa piacere poter collaborare con lui, specialmente concentrandoci sugli aspetti che riguardano l’educazione. Vorrei aiutarlo ad acquisire l’esperienza affinchè in futuro se vorrà potrà dedicarsi a un assessorato”.