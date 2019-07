Ruba valigia sul Freccia Rossa, fermato in stazione a Bergamo un 26enne

Nella serata di martedì 22 luglio il personale delle Volanti è intervenuto alla Stazione Ferroviaria di Bergamo in coincidenza dell’arrivo del treno Freccia Rossa proveniente da Roma.

Una viaggiatrice aveva subito il furto della valigia a bordo di quel convoglio.

Dopo aver accertato che il furto era avvenuto dopo la partenza dalla stazione di Brescia e che l’autore era stato individuato dal personale in sevizio sul treno e da altri viaggiatori in prossimità dell’arrivo in questo capoluogo, gli agenti di polizia hanno fermato un 26enne del Gambia, richiedente asilo, responsabile del furto.

Al momento del controllo il giovane è stato trovato in possesso di un coltello multiuso ed una modica quantità di marijuana. Deferito all’autorità giudiziaria per il reato di furto e per il possesso del coltello, oltre alla segnalazione per la sostanza stupefacente.