Nations Awards, Alessio Boni tra i premiati a Taormina

Nuovo riconoscimento per Alessio Boni. L’attore bergamasco ha ricevuto il Nations Award alla 13esima edizione del Premio cinematografico delle nazioni.

La cerimonia di consegna si è svolta domenica 21 luglio al Teatro Antico di Taormina con la partecipazione di numerosi ospiti. Il riconoscimento, ideato da Gian Luigi Rondi, è organizzato grazie ad EvenTao di Michel Curatolo, presidente del Nations Award, e ad Agnus Dei di Tiziana Rocca.

Tra i protagonisti l’attore Christopher Lambert, che ha ricevuto il premio speciale alla carriera e il maestro Nicola Piovani, che oltre a ricevere il Premio Cinematografico delle Nazioni alla Carriera, ha diretto in apertura della serata un concerto per celebrare a distanza di cinquant’anni lo storico allunaggio avvenuto il 20 luglio 1969.

Emozione per la partecipazione di Gina Lollobrigida, star del cinema italiano e mondiale.

Inoltre, per ritirare il Nations Award sono saliti sul palco: Terry George, regista e sceneggiatore nordirlandese, nominato al Premio Oscar per la sceneggiatura di “Hotel Rwanda” e vincitore del Premio Oscar nel 2012 per il miglior cortometraggio con “The Shore”; Alessio Boni, interprete di molti film di successo e protagonista della serie di Raiuno “La compagnia del Cigno”; Gianmarco Tognazzi, che ha ritirato un premio speciale in memoria di Ugo Tognazzi, attore simbolo della commedia italiana. E ancora, Remo Girone; Ronn Moss, storico divo della soap “Beautiful” (dove per anni ha interpretato il ruolo di Ridge Forrester) ma è stato a Taormina in veste di musicista e cantante; e Daniele Pecci, premiato per il successo dello spettacolo “Il fu Mattia Pascal”, di cui è il protagonista.

Presente anche l’attrice Maria Fernanda Candido, protagonista femminile del film “Il traditore” di Marco Bellocchio, acclamato a Cannes e campione di incassi al box office.

Il ruolo di madrina, infine, è stato affidato alla show-girl Martina Stella.

A caratterizzare la kermesse quest’anno è stato il tema della salvaguardia e tutela dell’ambiente: Il Premio delle Nazioni “Thinking Green” è stato consegnato a Ellen Hidding, conduttrice del programma “Melaverde” che da anni sensibilizza e diffonde tali valori. I convegni sul tema “Thinking Green” sono stati curati da “Fare Ambiente Italia – Movimento Ecologista Europeo” presieduto dal professor Vincenzo Pepe, con il supporto istituzionale della senatrice Urania Papatheu, e con il patrocinio del Parlamento Europeo e della Regione Siciliana. Allo chef Ciccio Sultano, poi, è stato consegnato uno speciale Nations Award per il suo impegno nel mondo del “Thinking Green”.

Nel corso della serata è stato ricordato Sebastiano Tusa, archeologo di fama mondiale e assessore regionale, vittima lo scorso 10 marzo nel disastro aereo della Ethiopian Airlines.