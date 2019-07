L’allarme dei sindaci: “Pochi carabinieri, servono rinforzi alla caserma di Romano”

I sindaci dell’ambito di Romano di Lombardia lanciano l’allarme: servono nuovi carabinieri da assegnare alla caserma locale. Le delegazioni di Covo, Isso, Fara Olivana con Sola, Barbata, Bariano e Romano hanno avuto nei giorni scorsi un incontro con il comandate provinciale dei carabinieri Paolo Storoni, per fare il punto della situazione e chiedere che vengano assegnati al più presto nuovi militari.

Se è vero che il presidio romanese interessa oltre 32mila abitanti distribuiti su più comuni, dall’altra il numero degli uomini a disposizione è al di sotto del numero necessario.

“La caserma di Romano ha una pianta organica che arriva fino a diciotto carabinieri, ma ad oggi ne mancano cinque – ha sottolineato Sebastian Nicoli, sindaco di Romano di Lombardia -. Si tratta di un numero esiguo se si pensa all’ampiezza del territorio”.

Da qui l’iniziativa dei sindaci di interpellare direttamente chi è a capo dell’arma in Provincia di Bergamo, il colonnello Storoni. “Non vogliamo rinforzi riassegnati da una caserma vicina, perchè così si andrebbero a togliere uomini a un altro presidio – osserva Nicoli – . Chiediamo ne vengano assegnati di nuovi, completando l’organico”.

In passato si era parlato della possibile richiesta di elevazione a tenenza della caserma di Romano di Lombardia. Una pista, però, momentaneamente accantonata. “Ad oggi ci sono già tutti i requisiti necessari per chiedere l’elevamento a tenenza – commenta il sindaco di Covo, Andrea Capelletti -. Bastano una pianta organica di 17 uomini e una serie di parametri di cui si è già in possesso. Certo, è un’idea molto suggestiva, ma così avremmo una tenenza ‘a mezzo servizio’, con mancanza di personale da una parte e un aumento delle mansioni dall’altra. Meglio mettere momentaneamente da parte l’idea, per riproporla quando i tempi saranno maturi”.

Dal canto suo il colonnello Storoni – come riportato dai sindaci presenti all’incontro – avrebbe definito la richiesta “fondata”, specificando come al momento il problema coinvolga un po’ tutta la provincia: sarebbero un centinaio i militari in meno rispetto alle reali necessità.

Nonostante questo scoglio, i sindaci promettono di andare avanti nella loro battaglia. “Se le nostre richieste non verranno ascoltate ci rivolgeremo ad altri” assicura il sindaco di Isso, Rocco Maccali.

Dello stesso avviso Vincenzo Trapattoni, collega di Barbata: “Vogliamo dare un segnale forte ai cittadini. Ci stiamo dando da fare per potenziare questa caserma che ci sta a cuore e che per noi è di fondamentale importanza”.