Il finale di “The resident” o “Squadra Speciale Cobra 11”? La tv del 23 luglio

Per la prima serata in tv, martedì 23 luglio su RaiUno alle 21.25 ci sarà il telefilm “The resident”, con Matt Czuchry.

Andranno in onda due episodi intitolati “Corri dottore, corri” e “Eclissi del cuore”. Nel primo, Nic, per avere la cartella clinica di Lily, chiede aiuto alla sua ex collega che lavora nella misteriosa clinica della dottoressa Hunt. Nel secondo, Conrad e Devon cercano le prove per denunciare l’operato della dottoressa Lane. Ad aiutarli involontariamente è una paziente, che si è fatta ricoverare per curare il suo terrore per le malattie.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Squadra speciale Cobra 11”, con Erdogan Atalay. Andranno in onda tre episodi intitolati “Ricatto elettronico”, “La testimone” e “Morte senza preavviso”. Nel primo, Andrea e Dana sono state rapite dalla mafia cinese. Nel secondo, Paul deve proteggere un giudice. Nel terzo, Semir salva una giovane madre da uno spietato cecchino.

Su Rete4 alle 21.25 la seconda puntata di “Quelli della luna”, con Giampiero Mughini.

Canale5 alle 21.20 riproporrà la quinta e ultima puntata di “Rosy Abate – La serie”, con Giulia Michelini, Mario Sgueglia e Bruno Torrisi. Le indagini di Luca e Rosy costringono Nuzzo Santagata a fuggire in Sicilia, portando con sè Regina e Leonardo. Rosy li raggiunge e qui, grazie alle sue conoscenze, riesce ad avvicinarsi a suo figlio Leo, che però non sembra ricordarsi di lei.

Su Italia1 alle 21.20 ci sarà il telefilm “Chicago fire”, con Eamonn Walker, Jesse Spencer, Taylor Kinney e Monica Raymund. Andranno in onda due episodi intitolati “Veri eroi” e “Coinquilini”. Nel primo, Boden soccorre un uomo e scopre che si tratta di un vecchio amico di suo padre. Nel secondo, Dawson cerca di aiutare Bria, una ragazza salvata da un incendio, ma non vuole che i servizi sociali la dividano dal padre.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 dove alle 20.35 ci sarà “In onda”, il talk-show condotto da Luca Telese e David Parenzo.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 “La corte”, con Fabrice Luchini; su Tv8 alle 21.30 “Il pesce innamorato”, con Leonardo Pieraccioni; su Canale Nove alle 21.25 “In the name of the king” e su Rai4 alle 21.20 “Drowning ghost – Oscure presenze”, con Rebecka Hemse.

Ancora, su Rai5 alle 21.15 “In solitario”, con Francois Cluzet; su Iris alle 21 “Sella d’argento”, con Giuliano Gemma; e su Italia2 alle 21.15 “Scuola di polizia 3: tutto da rifare”.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Hawthorne – Angeli in corsia”, con Jada Pinkett Smith, Michael Vartan e Hannah Hodson. Andranno in onda quattro episodi intitolati “La vita fugge”, “Una seconda occasione”, “Il donatore” e “Paura di impegnarsi”. Nel primo, due ragazzi sono ricoverati in condizioni critiche. Nel secondo, James viene sottoposto a un difficile intervento. Nel terzo, un paziente si aggrava. Nel quarto, Christina ha una brutta sorpresa.

Da segnalare, infine, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 il telefilm “Master of sex”, con Michael Sheen; su La5 alle 21.25 la replica del reality “Temptation island”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Chi ha incastrato Peter Pan?”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Cambia con me”.