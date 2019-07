E’ sfumato per pochi centesimi il sogno di salire su un podio europeo per Luca Pierani che a Boras ha chiuso la staffetta 4×400 metri in quarta posizione.

L’alfiere dell’Atletica Bergamo 1959, schierato nel quartetto composto da Francesco Domenico Rossi, Lorenzo Benati e da Edoardo Scotti, ha concluso la prova in 3’08”76, distante soltanto 10 centesimi dal bronzo della Spagna e a 42 dal nuovo record continentale fissato dalla Turchia.

A pesare sul risultato degli azzurri è stato in particolare il passaggio di testimone fra Pierani e Benati che, per evitare il contatto con il francese Hugo Baudu, è stato costretto a rallentare e a terminare la propria frazione al quinto posto.

Inutile la rimonta finale di Scotti che, una volta giunto a ridosso dei migliori, ha dovuto arrendersi al ritorno degli avversari.

Nonostante l’amaro epilogo, l’atletica italiana ha avuto modo di sorridere per la piazza d’onore raggiunta nel medagliere, un storico risultato colto grazie anche ai sei podi dell’ultima giornata fra i quali spiccano i successi di Larissa Iapichino nel salto in lungo e di Carolina Visca nel lancio del giavellotto.

Foto FIDAL/Colombo