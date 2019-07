Una colonna di fumo si è sprigionata nell’aria in seguito ad un incendio scaturitosi all’interno del cortile della ditta Lamiflex di Ponte Nossa, in via De Angeli.

L’episodio si è verificato poco prima delle 10 di martedì 23 luglio: secondo le prime informazioni, a prendere fuoco sarebbe stato un container contenente materiali di scarto.

di 5 Galleria fotografica Incendio in ditta a Pontenossa













Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto e gli addetti antincendio della ditta sono riusciti a domare le fiamme.

Sul posto è giunta anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Clusone per monitorare la situazione e rimettere il tutto in sicurezza.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Ponte Nossa.