Verde o bianco? Qual è lo stemma “vero” della Regione Lombardia?

La domanda è stata posta a Federconsumatori da un ragazzo undicenne che, dopo avere visto lo stemma della Regione su un autobus di linea, ha notato che c’era qualcosa che non quadrava con quanto gli avevano insegnato pochi giorni prima a scuola.

Ossia: lo stemma della nostra Regione è formato da rosa camuna bianca su sfondo verde, oppure da rosa camuna verde su sfondo bianco?

“Noi, convinti che la risposta giusta sia la prima, pensando si trattasse di uno sbaglio del Gestore del servizio di Trasporto Pubblico Locale, in occasione dell’’incontro svoltosi venerdì scorso 19 luglio con ATB, abbiamo segnalato il fatto chiedendo di riparare all’errore – scrive Federconsumatori -. La risposta è stata stupefacente: non si tratta di errore ma di una precisa disposizione impartita da Regione Lombardia al fine di evidenziare il “verde” della striscia senza confonderlo con la rosa camuna dello stemma ufficiale. Tralasciamo di indicare una ovvia e facile soluzione, ma non riteniamo sia necessario dare l’incarico ad un professionista per risolvere il problema. Federconsumatori chiede se sia lecito utilizzare lo stemma Ufficiale di Regione Lombardia modificandolo. Della questione si fanno partecipi l’Assessorato alla Mobilità di Bergamo e di Regione Lombardia al fine di avere risposte esaustive e convincenti”.