Test Event Tokyo 2020, ottavo posto per Fausto Masnada

Debutto in azzurro convincente per Fausto Masnada che nella mattinata di domenica 21 luglio si è messo in luce nel Test Event preolimpico.

Il 25enne di Laxolo, alla prima uscita con la maglia della Nazionale, ha infatti tagliato il traguardo di Tokyo in ottava posizione, distante 5’55” dal connazionale Diego Ulissi.

In grado di fare la differenza sul tracciato che il prossimo anno ospiterà la prova a cinque cerchi, il toscano dell’UAE Team Emirates ha chiuso la gara in solitaria con 17” sul campione italiano Davide Formolo e 1’52” sul francese Nans Peters.

“La preolimpica di oggi era importante perché solamente la corsa ti può far capire le reali difficoltà del percorso. Siamo venuti in Giappone con un’ottima squadra ed infatti siamo riusciti a vincere anche se era ancora più importante raccogliere dati e sensazioni – ha spiegato al termine della competizione il commissario tecnico Davide Cassani -. Il tracciato è veramente tosto, di pianura ne abbiano vista poca ed il caldo umido ti porta allo sfinimento. Oggi la corsa era di 50 km più breve rispetto alla prova olimpica; niente da dire, la prova in linea alle Olimpiadi sarà durissima!”.