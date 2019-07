Shiatsu, trova il “mini” corso gratuito più vicino a te

Dalla scuola LAFONTE lezioni di base in tutta la Bergamasca per avvicinarsi all’affascinante disciplina orientale dello Shiatsu. Si impara, in questo modo, un piccolo trattamento di benessere.

Il benessere a portata di mano.

Nello shiatsu non è un modo di dire, ma la realtà.

L’antica disciplina orientale, infatti, vede nelle mani e nella loro capacità di ascoltare e connettersi con il corpo e l’energia del ricevente, il suo principale strumento.

Non occorrono speciali doti per praticarlo, è una risorsa a disposizione di tutti che aspetta solo di essere riconosciuta e “allenata”.

Come fare?

La scuola LAFONTE, attiva nella formazione e nella divulgazione dello shiatsu in Bergamasca, propone periodicamente dei brevi corsi dimostrativi gratuiti sul territorio, occasioni per provare con semplicità la tecnica e sperimentarne l’efficacia.

La formula prevede due incontri gratuiti della durata di due ore e mezza ciascuno, nei quali vengono illustrate le basi dello shiatsu. Ad una parte teorica, sulle modalità di esecuzione del trattamento, segue una parte pratica nella quale i partecipanti, a coppie, si scambiano il trattamento appreso durante la lezione.

Partendo dai concetti di Cuore, postura e pressione, si impara un Kata (sequenza di trattamento codificata) che permette di portare benessere a tutto il corpo.

Alla fine del percorso ciascun partecipante sarà in grado di eseguire un piccolo trattamento shiatsu rigenerante e rilassante che potrà effettuare su parenti ed amici, creando preziosi momenti di attenzione e condivisione. Avrà inoltre scoperto una valida opportunità per migliorare anche il proprio equilibrio psico-fisico e intraprendere un percorso di crescita personale.

I trattamenti vengono eseguiti a terra su materassini (tatami). Si richiede di indossare abbigliamento comodo, possibilmente in materiale non sintetico, e di portare una coperta o altro materiale da stendere sopra i materassini.

Settembre sarà il momento giusto per approfittare dei “mini” corsi, grazie ai numerosi appuntamenti che LAFONTE ha già messo in calendario nelle biblioteche, nei centri polivalenti, nelle manifestazioni e negli eventi pubblici, in diverse zone della Bergamasca, portando lo shiatsu sotto casa.

Ecco il calendario

Lezioni dimostrative gratuite di shiatsu anche a:

Per informazioni e iscrizioni alle lezioni dimostrative:

info@lafonteshiatsu.it

327.2374228 – Maurizio

Contatti

LAFONTE

Scuola di Shiatsu e Discipline Bio Naturali

Maurizio Curtaz

cell.327.2374228 – info@lafonteshiatsu.it – www.lafonteshiatsu.it