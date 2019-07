Ribolla: “Lavori di pubblica utilità per saldare le contravvenzioni”

“Pagare il corrispettivo di una sanzione ricevuta, svolgendo servizi in favore della comunità legati alla manutenzione del decoro del patrimonio, del verde pubblico e altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del “condannato”. È la proposta sottoposta al Consiglio comunale del Comune di Bergamo avanzata con un’interrogazione dal Consigliere Comunale onorevole Alberto Ribolla della Lega.

“Premesso che negli ultimi anni l’importo a bilancio relativo alle contravvenzioni è in costante aumento – scrive Ribolla – e considerato che parte dell’importo statisticamente risulta inesigibile, credo che si possa ricorrere alla convenzione firmata pochi mesi fa tra il ministero della Giustizia e diversi comuni in cui si sottoscrive che il cittadino può, sulla base di una scelta volontaria, pagare il corrispettivo di una sanzione ricevuta, svolgendo servizi in favore della comunità legati alla manutenzione del decoro del patrimonio, del verde pubblico e altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del “condannato”.