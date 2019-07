“Ho un bel gruppo molto affiatato, ma per la Champions si può migliorare”

“Qual è la mia idea? A me bastano 16-17 titolari. Un difensore, un attaccante e poi puntare su giovani emergenti come l’Atalanta ha sempre fatto”.

Questo il Gasp pensiero dopo l’amichevole dell’Atalanta a Clusone, l’ultima di questo ritiro che potrebbe anche avere una coda in agosto: “Dovete chiedere al presidente”, risponde l’allenatore “adesso avremo una settimana in Inghilterra e l’amichevole col Getafe, poi vedremo quando torneremo in quella settimana che precede l’inizio del campionato”.

Intanto le indicazioni dei test amichevoli a Clusone sono molto buone: “Il gruppo è affiatatissimo”, continua Gasperini, “abbiamo lavorato benissimo, c’è molto entusiasmo… I ragazzini si mettono in evidenza? Per loro è un’opportunità, è il loro momento. È un gruppo molto solido e preparato e c’è ancora molto tempo per il mercato. Intanto arriva Zapata e abbiamo le idee chiare, Luca Percassi sa che cosa ci serve”.

Difensore? Gasp non rinuncia alla battuta: “Uno forte… Intanto sono arrivati due nuovi, c’è un bel gruppo che sta assieme da anni e non cambiando tantissimo siamo messi meglio che in passato. Dove possiamo migliorare? Sotto l’aspetto tecnico. Muriel sta lavorando, è più avanti rispetto allo Zapata dell’anno scorso. Malinovskyi? Giocatore di personalità, ha vinto il campionato col Genk, non lo scopriamo adesso”…

Insomma, è già una buona Atalanta però…”Facciamo la Champions e l’Atalanta è molto attenta sul mercato per alzare la qualità della rosa.

Sergi Gomez? È del Siviglia, ma la società ha tempo per scegliere”.