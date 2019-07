Dieci film sull’adolescenza da vedere assolutamente

Se hai tra i 13 e i 19 anni e sei alla ricerca di un film che affronti il tema dell’adolescenza sei nel posto giusto! In questi anni di transizione tra l’infanzia e l’età matura cerchiamo di capire chi siamo nel frattempo però numerosi cambiamenti ci confondono e in conseguenza alle esperienze che facciamo il nostro carattere si definisce. Proprio per questo motivo l’adolescenza è una fase nella quale i rapporti con gli altri, ma anche con noi stessi, sono problematici.

Avere modelli da seguire o testimonianze e consigli di chi ha già vissuto questo periodo spesso è d’aiuto per superare le difficoltà che incontriamo. Nei film, come nei libri, si può trovare lo stesso tipo di conforto poiché ci si può immedesimare nel comportamento, nei modi di fare e nei pensieri dei personaggi.

Ecco una lista di 10 film che trattano temi che ti potrebbero riguardare.

L’ATTIMO FUGGENTE

Il protagonista di questo film, ambientato alla fine degli anni ’50, è il nuovo professore di inglese del collegio maschile Welton, John Keating, interpretato da Robin Williams. E’ un uomo molto appassionato di poesia e crede in metodi di insegnamento differenti da quelli del collegio.. John vuole trasmettere ai suoi alunni i veri valori della vita insegnando loro a vivere un momento alla volta. Grazie al suo entusiasmo alcuni ragazzi si riuniscono nella setta segreta de “I poeti estinti” e imparano a uscire dagli schemi, inseguire i propri sogni e vivere ogni attimo. Tra i ragazzi Neil Perry viene ispirato particolarmente dall’insegnante e nonostante suo padre pretenda una dedizione assoluta allo studio decide di coltivare la passione per il teatro.

LADYBIRD

Ladybird è il soprannome di Christine McPherson una ragazza dall’animo ribelle e dispettoso di Sacramento che frequenta l’ultimo anno di scuola superiore e ambisce di andare al college in una grande città della costa orientale. Per fare domanda ha bisogno di più crediti extracurricolari così è obbligata a iscriversi al gruppo teatrale della sua scuola. Nel teatro trova un posto accogliente in cui incontra nuovi amici e fa nuove esperienze e un rifugio dal rapporto complicato con la madre, la quale è molto critica nei suoi confronti, ma altrettanto affettuosa.

NOI SIAMO INFINITO

Charlie è un ragazzo timido e insicuro al primo anno di superiori che ha problemi con la depressione, le brutte influenze, i bulli e le ragazze. Presto conosce due ragazzi dell’ultimo anno Patrick e la sua sorellastra Sam che lo introducono a nuove amicizie, al primo amore, al primo bacio e alle prime feste. Nel frattempo il suo insegnante di inglese lo fa appassionare alla letteratura e fa crescere in lui il sogno di diventare scrittore. Purtroppo due lutti molto gravi lo segnano e tormentano da tempo e l’allontanamento dei suoi due nuovi migliori amici diretti al college contribuisce a incrementare la sua instabilità.

THIRTEEN

All’età di tredici anni Tracy Freeland inizia il primo anno di superiori. La nuova amicizia con Evie Zamora, la ragazza più popolare del suo anno, provoca un cambiamento drastico in Tracy poiché decide di abbandonare le sue amate bambole e comincia a comportarsi come lei: inizia a truccarsi, a indossare abiti succinti, a trascurare la scuola e tornare a casa tardi. Pian piano si avvicina sempre di più alla droga, all’autolesionismo e ai furti.

STAND BY ME

Gordie Lachance, Chris Chambers, Teddy Duchamp e Vern Tessio sono quattro dodicenni che spesso si riuniscono in una capanna su un albero. Un giorno Vern, ascoltando di nascosto la conversazione di suo fratello maggiore con un suo amico, scopre che i due, durante un giro con un auto rubata, si erano imbattuti nel cadavere di un ragazzo scomparso da poco. I quattro adolescenti decidono così di partire per un’escursione nel bosco alla ricerca del cadavere con lo scopo di essere poi riconosciuti come eroi.

JUNO

Juno è un’adolescente del Minnesota brillante e sicura di sé. Quando scopre di essere incinta di Bleeker, un suo coetaneo molto riservato e timido, riesce a mantenere la situazione sotto controllo e a escogitare un piano per trovare una coppia di genitori perfetta per il bambino. Se apparentemente può sembrare che viva con leggerezza e indifferenza anche questa esperienza, in realtà, cerca di capire cosa fare nonostante i turbamenti emotivi che la gravidanza le causa.

17 ANNI (E COME USCIRNE VIVI)

Tra mancanza di autostima, vittimismo e goffaggine, Nadine è una diciassettenne come tante che condivide i drammi di quest’età con Krista, la sua migliore amica. Quando Nadine scopre però della relazione tra Krista e il suo tanto disprezzato fratello il rapporto tra le due si rompe nettamente. Nadine è un esempio lampante di come a 17 anni si creda di avere tutto nelle proprie mani, quando in realtà si vive in bilico e basta poco per crollare.

MAMMA MIA!

L’adattamento cinematografico dell’omonimo musical vede come protagonista la ventenne Sophie Sheridan, figlia di Donna Sheridan, la proprietaria dell’hotel Villa Donna sull’isola greca di Kalokairi. Sophie in occasione del suo matrimonio ha invitato i tre uomini che sua madre frequentava nel periodo in cui è stata concepita con la speranza di riconoscere il padre perduto in uno dei tre. Nel corso di 24 ore, tra complicazioni, malintesi e musiche del gruppo svedese ABBA, i personaggi vivono nuovi amori e riscoprono antichi sentimenti.

ROMEO + GIULIETTA

È una rielaborazione in chiave moderna della famosa tragedia shakespeariana “Romeo e Giulietta” ed è ambientata a Verona Beach, un quartiere di Los Angeles, negli anni ’90. I Capuleti e i Montecchi sono rivali industriali, ma l’odio tra le due famiglie si trasforma spesso in sparatorie e risse. Romeo, figlio dei Montecchi, si infiltra a una festa dei Capuleti con il suo migliore amico Mercuzio. Il giovane incontra Giulietta, figlia dei Capuleti, e se ne innamora ricambiato. Quando scoprono la dura realtà decidono di continuare a vedersi nonostante le difficoltà che sanno che potrebbero incontrare.

IO BALLO DA SOLA

Lucy, una diciannovenne americana orfana di madre, viene mandata dal padre in Italia, nei pressi di Siena, nel rustico casale di Ian e Diana Grayson. Il volto radioso della giovane, la sua bellezza e la sua semplicità la rendono oggetto di ammirazione da parte di tutti, dei coniugi, dei loro figli e dei loro ospiti, amici e artisti. Essendo nel posto dove sua madre, che era una poetessa, aveva vissuto, tenta di scoprire di più su di lei e sul suo vero padre. Nel frattempo è anche alla ricerca di se stessa e della sua maturità come donna.