Coppa Italia, i possibili accoppiamenti: Fiorentina, Inter e Lazio sul cammino della Dea

Lo scorso anno andò male per un soffio. In Coppa Italia il sogno nerazzurro svanì nella finalissima di Roma, contro la Lazio. Una partita segnata dalle polemiche, giocata a testa alta e persa negli ultimi minuti di gara dopo le reti di Milinkovic Savic (82′) e Correa (90′). Ma c’è da scommeterci: l’Atalanta, quest’anno, vorrà riprovarci.

Gli accoppiamenti per l’edizione 2019-2020 potrebbero riservare ai bergamaschi l’abbinamento agli ottavi contro la Fiorentina, superata lo scorso anno in semifinale. Per arrivare alla sfida con i ragazzi di Gasperini, i toscani dovranno battere la vincente di Monza/Alessandria (primo turno, 4 agosto) – Benevento (11), superando poi lo scoglio del quarto turno (mercoledì 4 dicembre) contro Livorno/Carpi-Cittadella/Padova.

L’eventuale quarto si disputerà mercoledì 29 gennaio, le semifinali il 12 febbraio e il 4 marzo, la finale il 13 maggio. Nella stessa porzione di tabellone dell’Atalanta c’è l’Inter di Antonio Conte (possibile incrocio nei quarti) mentre lo scontro nella parte alta della griglia sarebbe tra il Napoli e la Lazio detentrice del trofeo (l’eventuale semifinale, dunque, potrebbe essere una rivincita dello scorso anno).