Concessi gli arresti domiciliari a Roberto Formigoni, era in carcere da 5 mesi

Arresti domiciliari per Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia. Il giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta degli avvocati Luigi Stortoni e Mario Brusa. Pochi giorni fa Formigoni, in carcere da cinque mesi a Bollate, aveva fatto richiesta in tribunale di poter accedere ai domiciliari.

Formigoni è in carcere per scontare la pena definitiva a cinque anni e dieci mesi per corruzione per l’inchiesta Maugeri e San Raffaele.