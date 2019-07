BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio acquistano il 39,99% di Arca Holding Spa

BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio nella giornata di lunedì 22 luglio hanno perfezionato l’acquisto delle azioni di Arca Holding Spa (“Arca Holding”) poste in vendita nell’ambito del processo competitivo avviato dalle gestioni commissariali di Banca Popolare di Vicenza Spa in LCA e Veneto Banca Spa in LCA, complessivamente pari al 39,99% del capitale sociale di Arca Holding, che a sua volta detiene la totalità delle azioni di Arca Fondi SGR.

A seguito della suddetta operazione, le quote partecipative di BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio in Arca Holding si attestano rispettivamente al 57,06% ed al 36,83% del capitale sociale di quest’ultima.

Nel dettaglio, BPER ha acquistato complessivamente n. 12.154.752 azioni ordinarie di Arca Holding per un corrispettivo di € 83.867.788,80, pervenendo ora a detenere il 57,06% del capitale sociale; e BPS ha acquistato complessivamente n. 7.844.248 azioni ordinarie di Arca Holding per un corrispettivo di € 54.125.311,20, pervenendo ora a detenere il 36,83% del capitale sociale.

L’acquisizione è avvenuta facendo ricorso a fondi propri delle Banche.

In data odierna è stato anche sottoscritto tra le Banche un patto parasociale a valere sulle azioni Arca Holding detenute, al fine di disciplinare i rapporti reciproci in tema di governo societario e circolazione delle azioni.

Le Banche sono state assistite dallo studio legale Legance – Avvocati Associati e dagli advisor finanziari KPMG per BPS e Goldman Sachs International per BPER.