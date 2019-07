Bcc Bergamo e Valli apre in due filiali gli sportelli “virtuali”: dalle 8 alle 18

Immaginate di entrare in banca, trovare lo sportello apparentemente vuoto e, d’incanto, vedervi apparire su un maxischermo gli sportellisti. Ad Alzano Lombardo e Villa di Serio il futuro è realtà.

È infatti attivo lo “sportello 8-18”. Un vero e proprio sportello attivo, come recita il nome stesso, dalle 8 alle 18.

“Novità tecnologica e di sistema” introdotta nelle filiali sopracitate dalla BCC Bergamo e Valli per i propri clienti e soci. La Banca di Credito Cooperativo che oggi ha sede a Bergamo ha radici lontane – quest’anno festeggia 120 anni di fondazione – e allora come oggi ama le “cose nuove”.

Le sfide del futuro. Lo sportello 8-18 è una soluzione integrata di gestione contatto in grado di garantire un incontro remoto tra la banca e il proprio cliente. Tramite il maxischermo è possibile dialogare con l’operatore, in collegamento con gli uffici di Sorisole, che aiuterà il cliente a svolgere le abituali operazioni bancarie e sarà a disposizione per qualsiasi esigenza di cassa.

“Il termine virtuale o multimediale non deve indurre ad immaginare un servizio privo della sua essenza, ovvero la relazione. Virtuale o multimediale è l’uso comune con cui si definisce questa metodologia di servizio che permette il presidio di più punti da parte di un solo operatore – spiega Duillio Baggi Presidente della BCC Bergamo -. È noto che uno dei nostri punti di forza, e un valore che unanimemente la clientela ci riconosce, è la relazione e la facilità di dialogo tra banca e cliente. Questo archetipo non deve quindi essere scardinato con la definizione organizzativa dello sportello bancario dei nostri giorni. Le motivazioni che hanno portato all’avvio della sperimentazione di questa metodologia derivano dalla ricerca di soluzioni che potessero salvaguardare i nostri principi e, nello stesso tempo, permettere un servizio di sportello che avesse le potenzialità di ridurre i costi e aumentare la fruibilità del servizio per la

nostra clientela. La volontà di evitare di spostarci verso una “Banca prodotto centrica” e che rafforza l’aspirazione di “Banca cliente centrica” ci ha portato a strutturarci in modo da irrobustire, in termini di qualità e quantità, il servizio di consulenza alla clientela” sottolinea Baggi.

La soluzione introdotta dalla BCC Bergamo e Valli permette con l’uso della tecnologia di avere uno sportello che è presidiato da remoto da un dipendente qualificato che pur trovandosi in una “cabina di regia”, posizionata negli uffici di Sorisole, può gestire dai 3 ai 5 punti di contatto situate nelle altre filiali della banca. “La tecnologia utilizzata permette un’alta qualità della comunicazione e della relazione, che ben si coniuga con la semplicità di utilizzo delle attrezzature che compongono questo modello di sportello. Altri vantaggi di questa soluzione sono la possibilità di presidiare in modo efficace sportelli di piccola dimensione e, con adeguate soluzioni organizzative, di estendere la fruibilità del servizio anche oltre i canonici orari dello sportello bancario. Soluzioni d’arredo confortevole e grandi schermi ad alta definizione completano la logistica dello sportello virtuale. Il periodo di “prova” durerà per tutto il 2019

e terminata questa fase si pianificherà, tra le varie ristrutturazioni, la dotazione del servizio in altre filiali” dice il direttore generale Domenico Borella.