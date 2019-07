Atalanta, dopo Clusone ritiro a Colchester: amichevoli nel Regno Unito e Spagna

Dopo il raduno dello scorso 11 luglio al centro Bortolotti di Zingonia, l’Atalanta di mister Gasperini si è trasferita subito al fresco della Val Seriana: non più Rovetta ma nella vicina Clusone dove l’entusiasmo per l’arrivo dei nerazzurri è stato da subito contagioso.

Una risposta di pubblico straordinaria nell’estate che porta alla prima storica partecipazione alla Champions League: sugli spalti del nuovo centro sportivo di via don Bepo Vavassori i posti disponibili sono quasi sempre andati esauriti in ogni occasione in cui allenamenti o amichevoli sono stati svolti a porte aperte.

Dopo l’inizio blando, con i test poco impegnativi contro Rappresentativa Clusone, Brusaporto e Renate, e la conclusione del ritiro seriano (23 luglio), l’Atalanta farà momentaneamente ritorno a Bergamo per un giorno di riposo (il 24) e uno di allenamento a Zingonia (il 25).

Poi inizierà il suo tour europeo (26 luglio) che vedrà Colchester, nel sud dell’Inghilterra, come base operativa. Solo un appoggio perchè di fatto i nerazzurri sosterranno una mini-tournée che li porterà ad affrontare in rapida sequenza Swansea, Norwich e Leicester.

Già sabato 27 luglio alle 16 la prima sfida in terra gallese: al Liberty Stadium la squadra di Gasperini inizierà a fare sul serio con una formazione che milita in Championship (la seconda serie inglese) ma è comunque ostica.

Il rientro a Colchester servirà solo per prepararsi al match di Carrow Road col Norwich, neo promossa in Premier League che in questo precampionato è già stata in grado di battere lo Schalke 04: fischio d’inizio alle 20 italiane di mercoledì 30.

Infine forse l’appuntamento più affascinante della trasferta inglese, quello contro il Leicester del 2 agosto (ore 20.30): tanti i paragoni che in questi anni sono stati fatti tra le due realtà, con le “Foxes” che nel 2016 hanno scritto una delle più belle favole calcistiche moderne vincendo il campionato contro le storiche e ricchissime corazzate del football britannico.

Ma l’ultima amichevole i nerazzurri la giocheranno in Spagna, contro un’altra formazione emergente e sorprendente: il 10 agosto appuntamento al Coliseum Alfonso Perez di Getafe, cittadina dell’area metropolitana di Madrid, per la sfida alla squadra di casa che nella scorsa Liga ha cullato per buona parte del campionato il sogno Champions League, fallito per sole due lunghezze.

Tutto il tour pre-campionato dell’Atalanta: passando sopra l’arco che collega due punti si può scoprire partenza, arrivo e motivo dello spostamento.