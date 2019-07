“Amiche da morire” o “Temptation island”? La tv del 22 luglio

Per la prima serata in tv, lunedì 22 luglio RaiUno alle 21.25 proporrà al visione del film “Amiche da morire”, con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore e Marina Confalone.

Gilda (Claudia Gerini) si è da tempo trasferita in una piccola isoletta del sud e si guadagna da vivere facendo la prostituta in un contesto sospeso tra tradizioni retrograde e modernità. Durante un’estate, il suo destino si incrocia con quello di Olivia (Cristiana Capotondi) e Crocetta (Sabrina Impacciatore), due donne originarie del luogo, mogliettina felice la prima e bruttina porta sfortuna la seconda. Le tre sono costrette da circostanze fortuite a far fronte comune per mettersi in salvo ma il loro comportamento attira i sospetti di Nino Malachia (Vinicio Marchioni), brusco commissario di polizia convinto che stiano nascondendo qualcosa.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Hawaii five-0”, con Scott Caan. Andranno in onda tre episodi intitolati “Un natale speciale”, “La retata” e “Buon San Valentino”. Nel primo, Danny è alle prese con dei rapinatori travestiti da Babbo Natale. Nel secondo, la squadra indaga sull’omicidio di un federale. Nel terzo, Un delitto passionale viene commesso il giorno di San Valentino.

Su Rete4 alle 21.25 andranno in onda il primo e il secondo dei dodici episodi del telefilm “Gone”, con Leven Rambin, Danny Pino e Chris Noth. Saranno intitolati “La bambina scomparsa” e “La corsa”.

– Kick, che da giovane era stata rapita, aiuta l’agente federale Frank Booth, che al tempo, l’aveva salvata, in un caso simile al suo, riguardante la sparizione di una ragazza.

– Si indaga sulla scomparsa di tre studentesse universitarie.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la quinta puntata del reality “Temptation island”, condotto da Filippo Bisciglia.

Questa sera si assisterà all’ultimo falò prima del confronto finale. In gioco ancora tre coppie, Ilaria e Massimo, Vittorio e Katia e Nicola e Sabrina, pronte, ancora una volta, a mettere alla prova la forza del loro amore. Stando ad alcune anticipazioni, pare che tra Sabrina Martinengo e Nicola Tedde le cose non stiano volgendo al meglio, tanto che, visionando una delle clip del promo, si vede la 42 enne piangere sconsolata in riva al mare. Sin dall’inizio la coppia ha riscosso l’interesse dei fan del programma vista anche la differenza di età tra i due e il particolare feeling instaurato, sin da subito, dalla donna con il single Giulio Raselli, volto già noto e molto amato dal pubblico di canale 5, in quanto ex corteggiatore di Giulia Cavaglià a Uomini e donne. In un secondo momento, poi, Nicola si è legato alla tentatrice Maddalena, con la quale ora sta passando ogni momento della giornata.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “La meccanica delle ombre”, con Francois Cluzet; su Italia1 alle 21.20 “The fast and the furious: Tokyo drift”, con Lucas Black; su La7 alle 21.15 “L’impero del sole”, con Christian Bale; su Tv8 alle 21.30 “Agente 007 – Si vive solo due volte”, con Sean Connery; e su Canale Nove alle 21.25 “Earth from space – Le meraviglie del pianeta”.

Ancora, su Rai4 alle 21.15 “X-Files – Voglio crederci”, con David Duchovny; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La nostra vacanza in Scozia”, con David Tennant; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher: l’amore ritrovato”, con Barbara Wussow; e su Iris alle 21 “Dove vai in vacanza?”, con Ugo Tognazzi e Stefani Sandrelli.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Rocky l’atomica di Reagan”. Era il 27 novembre 1985 quando “Rocky IV” veniva proiettato per la prima volta nei cinema americani. La saga era già molto popolare, ma il quarto episodio entusiasmò i fan come mai nessun Rocky prima. Oggi è considerato un film emblematico, simbolo della cultura popolare americana. Il documentario ne spiega le ragioni attraverso un’approfondita analisi della cultura popolare e politica degli anni ’80, dei suoi miti e dei suoi eroi. Il film è il prodotto della cultura americana e degli studios della nuova Hollywood, amplificato dall’arrivo al potere di Ronald Reagan dopo un decennio di crisi. Non a caso “Rocky IV” è doppiamente simbolico: incarna sia la vittoria del pugile americano su quello sovietico sia la vittoria del neoliberismo sul socialismo, ed ha alimentato una cultura popolare globale che ha investito Stati Uniti, Europa e paesi del blocco orientale. Ancora oggi, Rocky resta un modello per alcuni, oggetto di derisione per altri.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “The astronaut wives club”, con Dominique McElligott, Yvonne Strahovski e Odette Annable.Andranno in onda tre episodi intitolati “Aria di cambiamento”, “Problemi da risolvere” e “Nuove richieste”. Nel primo, Trudy scopre che il programma per donne astronaute è stato cancellato. Nel secondo, John Glenn entra in politica. Nel terzo, cresce la tensione per il lancio.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Ciao Darwin 7 – La resurrezione”; su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite” e su Italia2 alle 21.10 il cartoon “Lupin III – Ritorno alle origini”.