Alpinista precipitato in Pakistan salvo grazie al “bergamasco” Denis Urubko

Francesco Cassardo, il medico alpinista 30enne di Rivoli precipitato dal Gasherbrum VII in Pakistan, è stato finalmente soccorso e trasportato in elicottero in ospedale. Tra i quattro alpinisti giunti in suo soccorso c’è anche il russo, ma bergamasco di adozione considerato che abita a Nembro, Denis Urubko. Con Denis due alpinisti polacchi e il canadese Don Bowie.

Il compagno di cordata Cala Cimenti che ha soccorso Francesco Cassardo dopo la caduta di 500 metri e lo ha vegliato a lungo ha dato la notizia dei soccorsi con un messaggio su Facebook alle 4.30 di lunedì 22 luglio 2019: “Francesco è sull’elicottero verso Skardu. Cala scende a piedi! Grazie mille a tutti, grazie di cuore!”.

L’alpinista è stato elitrasportato all’ospedale di Skardu dove verrà curato. Le sue condizioni sono gravi ma è sempre rimasto vigile.

Francesco Cassardo è stato trasportato al campo base avanzato dal suo amico e compagno di cordata Cala Cimenti e da altri 4 alpinisti giunti in suo soccorso, tra questi il russo Denis Urubko che vive a Nembro. Hanno improvvisato una slitta e dopo aver immobilizzato il 30enne di Rivoli lo hanno portato fino al campo base dove ha trascorso la notte al coperto e con una bombola di ossigeno.