Occhi puntati al cielo e al termometro per capire che tempo farà. Ci aiuta il Centro Meteorologico Lombardo che con Simone Beretta che ha steso queste previsioni.

L’anticiclone delle Azzorre che ha caratterizzato il tempo sulla nostra regione in questo fine settimana con temperature nella media e cieli sereni e precipitazioni assenti in pianura, verrà sostituito gradualmente nelle prossime ore, da una poderosa struttura anticiclonica con radici africane, la quale nei giorni a seguire si estenderà su gran parte dell’Europa spingendosi fin verso la parte meridionale della penisola scandinava.

Tale struttura, pur presentando i suoi massimi di pressione tra la Spagna e la Francia, garantirà all’Italia e alla nostra regione da Lunedì giornate soleggiate e precipitazioni assenti quasi ovunque almeno fino a Venerdì; temperature in graduale aumento fino a portarsi a valori di qualche grado sopra la media del periodo.

Domenica 21 luglio 2019

Tempo Previsto: Generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio possibile passaggio di addensamenti nuvolosi al comparto alpino e prealpino con possibili locali brevi piovaschi limitatamente all’alta Val Camonica e alta Valtellina centro orientale.

Temperature: Stazionare le minime, lieve aumento le massime.

Massime in pianura comprese tra 30 e 32°C della fascia di alta pianura tra 31 e 33°C altrove con punte fino a 34° in ambito metropolitano.

A 1500m valori prossimi 17/19°C a metà giornata.

Minime in pianura tra 19 e 23°.

Zero termico a metà giornata attorno a 4100m

Venti: Deboli a regime di brezza in pianura.

In quota deboli dai quadranti occidentali.

Lunedì 22 luglio 2019

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso, con possibili temporanei passaggi di blandi corpi nuvolosi.

Temperature: Massime e minime in aumento.

Massime in pianura comprese tra 31 e 34°C con punte fino a 35°C in ambito metropolitano e sulla fascia pavese occidentale.

A 1500m valori prossimi 18/20°C a metà giornata.

Minime comprese tra 20 e 24°C.

Zero termico attorno a 4400m.

Venti: Deboli a regime di brezza in pianura, deboli occidentali in quota.

Martedì 23 luglio 2019

Tempo Previsto: Cieli sereni o poco nuvolosi ovunque fatto salvo sul comparto orobico orientale ove si potrebbero presentare annuvolamenti pomeridiani temporanei, ma con basso rischio di precipitazioni.

Temperature: Massime e minime in ulteriore lieve aumento.

Massime comprese tra 31 e 34°C con punte fino a 36°C, sulla pianura pavese, mantovana e cremasca oltre che in ambito metropolitano.

Minime in pianura comprese tra 22 e 25°C.

A 1500m valori prossimi 20/22°C a metà giornata.

Zero termico attorno a 4500m.

Venti: Deboli a regime di brezza in pianura. In quota deboli occidentali.