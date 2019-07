Incidente stradale sulla A4, 7 feriti: bimba di 5 anni in coma ricoverata al Papa Giovanni

Gravissimo incidente stradale, sabato 20 luglio, sull’autostrada A4: tre auto si sono scontrate nel tratto tra il casello di Marcallo Mesero e Novara.

Il bilancio è di 7 feriti, tra cui una bambina di 5 anni che ha riportato un trauma cranico e un’ematoma al volto con emorragia: la piccola è stata trasportata in coma elicottero in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Due degli altri feriti, invece, un 67enne e una 35enne, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano: entrambi hanno riportato un trauma cranico. Nello stesso ospedale sono stati trasportati anche un bimbo di due anni una 36enne e una 72enne: tutti e tra per fortuna sono rimasti feriti in maniera non grave.