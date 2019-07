“Il viaggio di Fanny” o “Il supplente” Parmitano? La tv del 21 luglio

Per la prima serata in tv, domenica 21 luglio Canale5 alle 21.20 proporrà la visione del film “Il viaggio di Fanny”, con Leonie Souchaud.

1943. La Germania sta occupando la Francia quando la tredicenne Fanny e le sue sorelline vengono mandate dai genitori in una casa famiglia per bambini ebrei. Quando i nazisti arrivano in territorio italiano, il centro è costretto a organizzare la partenza dei ragazzi per la Svizzera. Fanny e le sue sorelle fanno parte del gruppo di undici bambini che devono attraversare il confine da soli e faranno di tutto per arrivare a destinazione e sopravvivere.

Su Rai5 alle 21.15 ci sarà il documentario “Moon: illuminati dalla luna”. Sin dall’alba dei tempi, i destini della Terra e della Luna sono profondamente legati. Pendolo dei cicli biologici e insieme punto di riferimento universale di tutte le civiltà, la Luna sembra scandire il ritmo di ogni forma di vita sul nostro pianeta. L’astro che fa battere il cuore degli oceani e che tutte le notti ha un volto diverso, misterioso e allo stesso tempo familiare, è il protagonista della serie in due puntate “Moon”, che Rai Cultura propone nel 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna stasera su Rai5. I due documentari, con l’intervento di esperti, svelano la Luna in tutte le sue sfaccettature e ci trasportano in un’atmosfera magica dove la realtà si fonde con il mito e le immagini che scorrono altro non sono che i vari capitoli di un unico affascinante racconto: quello di una Terra che non avrebbe potuto esistere senza la Luna. Il primo episodio, dal titolo “Illuminati dalla Luna”, spiega come grazie alla regolarità dei suoi cicli, la Luna è diventata la lancetta del tempo che sembra scandire ogni forma di vita sul nostro pianeta. Il secondo episodio, dal titolo “Dalla Terra alla Luna”, racconta la conquista della Luna.

Su Canale Nove alle 21.25 andrà in onda il reality “Il supplente – Luca Parmitano”. Il programma è uno dei format più interessanti della primavera 2018, ma Rai 2 ha scelto di farne a meno ed è stato ‘adottato’ da Discovery che lo proporrà dal prossimo ottobre in prima serata su Nove con un nuovo cast di ‘docenti per un giorno’ alle prese con una classe di veri studenti in vari licei italiani. “Il Supplente” non cambia la sua natura, ma solo casa e si prepara al debutto su Nove con una puntata speciale in onda già a luglio per celebrare i 50 anni dall’Allunaggio. Il supplente speciale sarà Luca Parmitano, astronauta italiano partito per la Stazione Spaziale Internazionale e ne prenderà il comando, primo italiano a farlo (e terzo europeo in totale). Sarà lui a prendere il posto del professore di Informatica per una mattinata in una classe di liceo che tutto si aspettava fuorché fare lezione di Astronautica con il principale rappresentante italiano dell’Esa.

RaiUno alle 21.25 riproporrà la terza delle dieci puntate della fiction “Un passo dal cielo 4”, con Daniele Liotti e Pilar Fogliati. Andranno in onda l’episodio intitolato “L’accusa” e “La trappola”. Nel primo, al centro delle indagini della polizia c’è proprio il nuovo capo della forestale, Francesco, accusato di aver aggredito una donna ritrovata in fin di vita. Persino Emma ha qualche dubbio sulla sua innocenza. Nel secondo, un giovane medico, da poco trasferitosi a San Candido viene rapito all’improvviso, Francesco capisce subito di avere a che fare con dei professionisti. Questa puntata è andata in onda per la prima volta il 26 gennaio 2017.

RaiDue alle 21.05 andrà in onda il telefilm “Ncis”, con Mark Harmon e Michael Weatherly. Andranno in onda tre episodi intitolati “Maneggiare con cura”, “Meglio tardi che mai” e “Morte dall’alto”. Nel primo, un sottufficiale viene avvelenato con dei biscotti al cianuro ricevuti per posta. Si cerca di scoprire chi abbia spedito il pacco. Nel secondo, viene mostrata una vecchia mazza da guerra vichinga, che si rivela essere l’arma utilizzata per un delitto. Nel terzo, Gibbs ordina l’evacuazione della sede dopo il ritrovamento di una bomba sul tetto. Questo film prende il posto di “Streghe” che già dal 14 luglio non va più in onda.

Rete4 alle 21.25 ci sarà “Maurizio Costanzo show”. Vengono riproposte le puntate dell’ultima edizione, andata in onda a partire dal 28 marzo scorso.

Su La7 alle 21.15 “Atlantide files: Quei secondi fatali”. Verranno affrontati tre avvenimenti:

– “Cermis, la strage della funivia”. Il 3 febbraio 1998 un aereo militare statunitense tranciò il cavo della funivia del Cermis a Cavalese, in provincia di Trento: la cabina precipitò e venti occupanti persero la vita.

– “La morte corre lungo i binari: Paddington Rail Disaster”. Il racconto di un disastro ferroviario avvenuto il 5 ottobre 1999 in Inghilterra, che fece 26 vittime e oltre 160 feriti.

– “Morte ad alta quota”. La puntata si chiuderà con la cronaca di un tragico incidente aereo.

Su Tv8 alle 21.30 ci sarà il talent show “Italia’s got talent – The best of”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Cate McCall – Il confine della verità”, con Kate Beckinsale; su Italia1 alle 21.20 “Poliziotto ancora in prova”, con Ice Cube; e su Rai4 alle 21.15 “Operation Avalanche”, di con Matt Johnson.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Seduzione fatale” con Wes Bentley; su La5 alle 21.10 “Matrimonio impossibile”, con Michael Douglas; e su Iris alle 21 “Insomnia”, con Al Pacino.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Jesse Williams. Andranno in onda quattro episodi intitolati “E adesso dove andiamo?”, “Il letto è troppo grande senza di te”, “L’unica cosa che potevo fare era piangere” e “La grande finzione”. Nel primo, in ospedale arriva una donna in gravi condizioni: probabilmente si è gettata con l’auto da un ponte. Nel secondo, Jackson accompagna April a fare l’esame per scoprire che tipo di malattia ha il loro bambino. Nel terzo, Arizona e la Herman comunicano ad April e Jackson che il loro bambino ha l’osteogenesi di tipo 2. Nel quarto, Miranda accompagna Ben e suo fratello Kurt in montagna per spargere le ceneri del loro defunto padre.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Tu si que vales”; su Real Time alle 20.25 il reality “90 giorni per innamorarsi: e poi…”; e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “The big bang theory”.