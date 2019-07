Il “Torquatone”, la strana storia di una delle statue più discusse di Bergamo

Osservandolo di sfuggita, probabilmente in pochi lo riconoscerebbero, ma colui che si potrebbe definire il “guardiano di Città Alta” è uno dei più celebri autori italiani.

Stiamo parlando di Torquato Tasso, padre della “Gerusalemme Liberata” e personaggio legato a Bergamo dalle origini paterne, un legame che nel corso dei secoli si è rafforzato grazie ai manoscritti conservati nella Biblioteca “Angelo Mai”, ma anche dalla tanto discussa statua di Piazza Vecchia.

Voluta dal nobile bergamasco Marco Antonio Foppa e realizzata nel 1681 dallo scultore Giambattista Vismara, l’imponente opera marmorea sarebbe infatti dovuta esser posizionata sotto il portico di Palazzo Nuovo, tuttavia le elevate dimensioni costrinsero il Maggior Consiglio a scegliere una nuova dislocazione.

Dopo ulteriori dibattiti, l’organo consiliare stabilì con la deliberazione del 23 agosto 1681 che l’effige fosse installata a ridosso di Palazzo della Ragione.

Nonostante la nuova ubicazione, il monumento continuò ad esser al centro dell’ironia come nel caso del poeta Ottavio Tasca che per l’occasione compose una lirica in cui lo stesso Tasso affermava la propria disapprovazione verso il monumento.

Nel corso dei secoli la statua rimase al centro dell’ironia dei bergamaschi che simpaticamente la soprannominarono “Torquatone” e ancora oggi desta curiosità in chi la osserva.