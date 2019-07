Compra il camper per 30 mila, ma è una truffa: denunciato 31enne bergamasco

Un 31enne della provincia di Bergamo è stato denunciato per truffa in concorso, con il bergamasco denunciato anche un 42enne mantovano.

La vicenda ha inizio nel febbraio scorso quando un 71enne di Mongrando, in provincia di Biella, pubblica su internet la vendita del suo camper a 30 mila euro.

Dopo diversi contatti con il fantomatico acquirente, il 31enne bergamasco, si accordano per un versamento di una caparra da 1500 euro.

“Vai allo sportello Atm e poi telefonicamente ti guido io nell’operazione. Così avrai il denaro sul tuo conto” avrebbe detto l’acquirente.

E così è stato. Solamente che seguendo le indicazioni, invece di incassare il denaro gli è stato prelevato. Al 71enne biellese non è rimasto altro che denunciare il tutto ai carabinieri di Mongrando. I militari dell’Arma, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato per truffa in concorso un 31enne residente nella provincia di Bergamo e un 42enne del mantovano.