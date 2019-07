Atalanta, con il Renate a Clusone è festa di pubblico e gol (6)

Festa di pubblico, almeno quattromila persone e di gol (6-0, tre per tempo: doppiette di Barrow e Colley, gol di Gomez e Muriel) per la terza e ultima amichevole dell’Atalanta a Clusone. Gasperini manda in campo due formazioni diverse nei due tempi, netto il divario rispetto al Renate squadra di C e soprattutto gli attaccanti nerazzurri si divertono.

L’Atalanta schiera nel primo tempo Gollini in porta, Masiello, Palomino e Ibanez in difesa, Castagne, Pasalic, Freuler e Reca a centrocampo, Gomez trequartista ietro alle punte Ilicic e Barrow.

Il Renate allenato da Aimo Diana risponde con Vinci in porta, Magli, Marchetti e Pavan in difesa, a centrocampo Guglielmotti, Kabashi, Grbac, Posenti e Pizzul, in attacco Maritato e Galuppini.

Barrow apre la goleada dopo appena 18 secondi su incursione di Castagne e assist di Ilicic. Raddoppia Gomez al 9′ su assist di Pasalic e terzo gol ancora con Barrow dopo un palo di Gomez e palla ripresa dal gambiano.

Il primo tempo dura solo 34′, poi l’Atalanta schiera Sportiello, in difesa Toloi, Djimsiti e Okoli, a centrocampo Hateboer, de Roon, Malinovskyi e Pessina: Colley dietro alle punte Traore e Muriel.

È sempre festa per i giovani nerazzurri con il quarto gol (4-0 all’11’) firmato da Colley. E poi un’ovazione saluta il gol di Muriel (5-0 al 17′), che di prima gira nell’angolino dal limite dell’area. Poi strappa applausi il baby Traore (non ancora 17 anni) con una serie di numeri in area del Renate.

Applausi per Muriel che si esibisce in alcuni dei suoi proverbiali scatti, Malinovskyi prova la punizione e sfiora la traversa. Anche Sportiello si fa applaudire per un’uscita spericolata poi il 6-0 ancora con Colley al 32′. E anche il secondo tempo dura 35′.

L’ultima parte del test e per la coda dell’allenamento con i nerazzurri tutti in campo per una partitella con Gasperini arbitro.