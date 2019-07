Almenno San Salvatore, auto contro moto: due feriti

Uno scontro tra un’auto e una moto è avvenuto verso le 15.30 di domenica 21 luglio, in via Martiri di Cefalonia ad Almenno San Salvatore. Immediato l’allarme dato dagli automobilisti che hanno assistito all’incidente. Sul posto sono intervenuti tre ambulanze e un elicottero del 118, tutti in azione in codice rosso.

Sulla moto c’erano un uomo a e una donna, rispettivamente di 60 e 63 anni, che sono rimasti feriti in maniera grave. Uno è stato trasportato all’ospedale di Bergamo e l’altro agli Spedali Civili di Brescia, entrambi in codice rosso. Al volante dell’auto una terza persona, che non ha avuto conseguenze.