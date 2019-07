Alla scoperta della Provenza: non solamente per la lavanda

Grazie a Instagram, molti di noi scoprono posti sconosciuti tramite gli scatti di altri viaggiatori ma spesso, ahimè, si escludono tantissime perle nascoste! Volete un esempio?

Se vi dico: Provenza! Quale è il vostro pensiero immediato? Il mio era un mix tra: colore viola, api, profumo fortissimo, lavanda ovunque, cielo azzurro.

Dopo il mio primo viaggio on the road tra le strade provenzali mi son ricreduto immediatamente! La Provenza non è solo lavanda e profumo! Ospiti dell’ufficio del turismo di Castellane abbiamo avuto modo di scoprire tantissime perle nascoste che tra poco vi svelerò! La Provenza è per eccellenza la location ideale per chi ama la Natura e lo sport!

Il canyon del Verdon è il cuore pulsante di tutta la regione, capace di offrire trekking di diversa intensità e durata, partendo da un minimo di 1 ora ad un massimo di 6/7 ore! Le tantissime società della zona vi offrono un’infinità di attività adrenaliniche che daranno una scarica elettrica alla vostra avventura! Quest’anno abbiamo provato l’attività di Canyoning e di Acqua trekking! Che figata pazzesca!

Nella prima attività si affrontano passaggi di pura adrenalina tra scalate, via cordata e scivoli naturali tra le rocce del fiume. Nella seconda, grazie a robusti salvagenti, ci si lascia trasportare dalla corrente del fiume superando passaggi super emozionanti e tuffandosi da rocce di diversa altezza! Entrambe le attività son seguite da guide esperte del settore per una durata complessiva di circa 3 ore l’una.

Ci stiamo dimenticando il tour di benvenuto! La Provenza ci ha accolti con un super Bike tour sulle creste del sentiero panoramico che si affaccia verso le gole del Canyon. (Le bici erano elettriche, ma non lo diciamo troppo forte). Due ore di sforzo ripagate dai tanti punti panoramici che incontriamo strada facendo. Le temperature torride di fine giugno non son certo state d’aiuto, ma la pedalata assistita è sempre la soluzione migliore

