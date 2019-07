La domanda è: sarà caldo sopportabile? Vediamo cosa risponde il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Simone Budelli per il weekend appena iniziato e anche per l’avvio della prossima settimana in quel di Bergamo e nella provincia orobica.

ANALISI GENERALE

Nel corso di questo fine settimana alta pressione in rinforzo sull’area mediterranea con tempo generalmente stabile e temperature in ulteriore aumento. Anche nella prima parte della prossima settimana situazione sostanzialmente invariata, con basse pressioni stazionarie nell’oceano Atlantico mentre su buona parte dell’Europa persisterà un’estesa area di alta pressione che continuerà a portare tempo stabile e decisamente caldo.

Sabato 20 luglio 2019

Tempo Previsto: In mattinata bel tempo ovunque con solo qualche annuvolamento tra Prealpi e alta pianura occidentale, in dissolvimento con il passare delle ore. Nel pomeriggio-sera cielo da poco a parzialmente nuvoloso per il transito di qualche nube alta a tratti; locali annuvolamenti più consistenti su Alpi e Prealpi ove non si esclude qualche breve rovescio sparso.

Temperature: Minime in lieve aumento (19/22°C), massime in lieve aumento (31/34°C).

Domenica 21 luglio 2019

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso in pianura e sull’area appenninica, qualche passaggio nuvoloso a tratti su Alpi e Prealpi ma senza piogge.

Temperature: Minime in lieve aumento (20/23°C), massime in lieve aumento (32/35°C).

Lunedì 22 luglio 2019

Tempo Previsto: Bel tempo ovunque con cielo sereno o al più velato per il passaggio di qualche nube alta a tratti nel corso della giornata.

Temperature: Minime in lieve aumento (21/24°C), massime in lieve aumento (33/36°C).