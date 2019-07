Valbrembo, spacciava cocaina al cimitero: 36enne colto sul fatto e arrestato

Da qualche tempo aveva fatto della zona del cimitero di Valbrembo la sua piazza per lo spaccio di cocaina e gli agenti della Squadra Mobile di Bergamo lo tenevano sotto controllo.

Fino al pomeriggio di venerdì quando gli agenti della Squadra Mobile di Bergamo lo hanno colto sul fatto e arrestato in flagranza di reato: a finire in manette A.M. 36Enne tunisino irregolare sul territorio nazionale e pregiudicato.

A mettere la Polizia sulle sue tracce l’insolito andirivieni di tossicodipendenti e giovani gravitanti nel mondo degli stupefacenti attorno al cimitero di Valbrembo, oggetto poi di uno specifico servizio.

Venerdì pomeriggio un cittadino italiano a bordo della sua auto si è recato in zona, aspettando con fare guardingo l’arrivo di una Fiat Punto nera, a bordo della quale c’era A.M.: tra i due un veloce scambio di soldi per un piccolo involucro.

In quel momento sono intervenuti gli agenti che durante il controllo hanno appurato che il magrebino aveva appena venduto 0,68 grammi di cocaina e nella macchina aveva altri 19 involucri, custoditi in una piccola confezione per caramelle, insieme a 1.525 euro e monili in oro, presumibilmente consegnati da tossicodipendenti per l’acquisto della droga.

Dopo le formalità di rito il 36enne è stato portato in carcere a Bergamo.