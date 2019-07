Sette patenti ritirate nella notte: un 28enne beccato contromano e ubriaco

Tredici vetture controllate, sette patenti ritirate, 145 punti decurtati: è il risultato del servizio di prevenzione mirato al controllo della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti messo in campo dalla Polizia nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 luglio, tra l’1 e le 7 del mattino.

Hanno partecipato tre equipaggi della Polizia Stradale di Bergamo coordinati dal Comandante del Distaccamento Polizia Stradale di Treviglio Paolo Tosi, un ufficio mobile della Questura di Bergamo diretto dal medico superiore Mariangela Violante e un equipaggio di supporto della questura di Bergamo.

I conducenti positivi alle sostanze stupefacenti sono due 19enni, che avevano assunto cannabis, un 30enne e una 28enne, che avevano fatto uso di cocaina.

Sorpresi in stato di ebbrezza, invece, un 30enne, con tasso alcolemico di 0,78, un 31enne, con 1,72, un 40enne, con 1,48, un 19enne, con 1,12, e un 28enne, con 1,67.

Quest’ultimo, in particolare, è stato pizzicato dagli agenti mentre percorreva uno svincolo in contromano: immediato l’intervento delle tre pattuglie a disposizione che lo hanno intercettato e messo in sicurezza l’area. Dopo i controlli del caso e la notifica delle infrazioni gli è stata sequestrata l’auto.