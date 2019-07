Quando si torna a scuola? Il calendario, i ponti e le feste 2019/2020

La scuola è appena finita, anche nell’ultimo strascico degli esami di maturità e già si comincia a parlare del nuovo anno. La curiosità degli studenti (ma anche degli insegnanti), è legata al calendario scolastico, ai ponti, alle vacanze. E allora eccolo, per la nostra regione e quindi per Bergamo e la provincia.

Le date dell’anno 2019/2020 sono state pubblicate sul sito ufficiale della Regione Lombardia.

L’avvio delle lezioni è giovedì 12 settembre 2019 mentre il termine è lunedì 8 giugno 2020. Per la scuola dell’infanzia l’inizio delle attività educative è stabilito per il 5 settembre 2019 e il termine per il 30 giugno 2020.

La sospensione delle attività scolastiche per le festività natalizie è prevista da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 e per le festività pasquali da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020.

Le scuole saranno chiuse anche in occasione delle fseguenti estività nazionali:

⦁ Festa di tutti i Santi – venerdì 1° novembre 2019;

⦁ Immacolata Concezione – domenica 8 dicembre 2019;

⦁ anniversario della Liberazione – sabato 25 aprile 2020;

⦁ festa del Lavoro – venerdì 1°maggio 2020;

⦁ festa nazionale della Repubblica – martedì 2 giugno 2020;

⦁ festa del Santo Patrono;

Vanno aggiunte alla lista le vacanze di Carnevale che per chi segue il rito romano saranno lunedì 24 e martedì 25 febbraio 2020.