Piero e Alberto Angela raccontano lo sbarco sulla luna: la tv del 20 luglio

In occasione del cinquantennale dello sbarco dell’uomo sulla luna, per la prima serata in tv, sabato 20 luglio RaiUno alle 21.15 proporrà “Ulisse: il piacere della scoperta – Quella notte sulla luna”.

Questa puntata è dedicata alla missione lunare e Alberto, e Piero Angela portano il pubblico a Cape Canaveral, nel luogo esatto in cui 50 anni fa partì la missione Apollo 11 con Neil Armstrong, Edwin “Buzz” Aldrin e Michael Collins che permise ad Armstrong di essere il primo uomo a mettere piede sul nostro satellite.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Pinocchio (mal)visto dal Gatto e la Volpe”. Ugo Gregoretti e Andrea Camilleri, noti scrittori e amici di vecchia data, si divertono a travestirsi e recitare le parti del Gatto (Gregoretti) e la Volpe (Camilleri) in questo sorprendente Pinocchio, tutto in rima baciata e cantata.

Tv8 alle 21.30 trasmetterà il film drammatico “Oscar Pistorius: l’ultimo San Valentino”. Racconto drammatizzato della medaglia d’oro paraolimpia Oscar Pistorius, l’ascesa alla fama e la storia d’amore con la modella Reeva Steenkamp, conclusasi tragicamente e prematuramente con l’omicidio della donna il giorno di San Valentino del 2013; reo confesso, Pistorius venne condannato nel 2017 a tredici anni e sei mesi di prigione.

Su Rete4 alle 21.25 andrà in onda la soap “Una vita”, con Marc Parejo. Samuel e Diego mettono al corrente Felipe del fatto che il bimbo partorito da Blanca è davvero vivo e che Ursula sa dove si trova. Intanto, mentre Arturo, che sta perdendo la vista, ha fretta di operarsi. Flora si vergogna quando scopre che tutto il quartiere sa del bacio che lei e Paquito si sono scambiati. Ursula, nel frattempo, ha quasi convinto Blanca a farsi ricoverare presso una casa di cura, ma Samuel, che ha ormai capito di essere stato manipolato, cerca di impedirlo.

Canale5 alle 21.20 riproporrà la sesta delle otto puntate di “Ciao Darwin 7 – La resurrezione”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Su La7 alle 21.15 l’appuntamento è con il telefilm “Little murders by Agatha Christe”, con Antoine Dulery, Marius Colucci e Benedicte Calvez. Andranno in onda due episodi intitolati “ABC” e “Am stram gram”. Nel primo, la brillante carriera del commissario Larosière è minacciata da un inafferrabile assassino e da una giovane collega. Nel secondo, le indagini sull’omicidio di una famosa filantropa conducono gli investigatori a concentrare i sospetti sui suoi numerosi figli adottivi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “La doppia vita di mio marito”, con Amy Nuttall; su RaiTre alle 21.25 “Adidas vs Puma”, con Ken Duken; su Italia1 alle 21.20 “Jurassic park III”, con Sam Neill; e su Canale Nove alle 21.35 “The counselor – Il procuratore”, con Michael Fassbender.

Ancora, su Rai4 alle 21.20 “Hong Kong colpo su colpo”, con Jean-Claude Van Damme; su La7D alle 21.30 “Voglia di ricominciare”, con Robert De Niro; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Graffiante desiderio”, con Vittoria Belvedere; su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom – La speranza di un amore”; su Iris alle 21 “Niente da dichiarare?”, con Benoit Poelvoorde; e su Italia2 alle 21.15 “Roger Waters – The wall”.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 il telefilm “Professione vacanze”, con Jerry Calà; e su Real Time alle 20 “Vite al limite”.