Occultava materiale rubato in un capannone abbandonato, scoperto

Una denuncia per ricettazione nei confronti di un cittadino albanese di 36 anni residente a Fara Gera D’Adda trovato in possesso di materiale rubato per un valore approssimativo di circa 65.000

euro, che aveva occultato all’interno di un capannone abbandonato nell’area industriale di Caravaggio.

I carabinieri della Compagnia di Zogno insieme alla Compagnia di Treviglio, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati contro il patrimonio, hanno proceduto alla denuncia del pregiudicato perché trovato a bordo di un Iveco Daily bianco risultato rubato nei giorni scorsi a Grassobbio. L’immediata perquisizione veicolare ha permesso ai militari di individuare 5 cisterne contenenti 5000 litri di gasolio presumibilmente rubato pochi istanti prima a Calcinate all’interno di un deposito di Tir.

Successivamente, all’interno del capannone abbandonato nella zona industriale di Caravaggio, da cui l’uomo era appena stato visto uscire pochi istanti prima di essere bloccato, sono stati scoperti numerosi attrezzi per lo scasso, un disturbatore di frequenze portatile, un autocarro Iveco Eurocargo e un Fiat Doblò, entrambi risultati rubati lo scorso luglio ad Almenno San Salvatore e a Lallio.

Al termine dell’attività, i veicoli e le cisterne di gasolio sono stati restituiti ai legittimi proprietari e l’uomo è stato denunciato per ricettazione.