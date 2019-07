Malore al distributore di benzina: ubriaco e drogato, l’ambulanza lo riporta a casa

Al distributore di benzina Agip lungo la ex Statale 525 a Dalmine era arrivato allo stremo delle forze e in uno stato di manifesta ubriachezza: per questo gli addetti dell’impianto lo avevano aiutato a stendersi a terra, dove si era addormentato profondamente immediatamente dopo.

Ad assistere alla scena di primo soccorso anche gli agenti della Polizia Locale di Dalmine che si sono fermati per un controllo: dai dipendenti hanno appreso che l’uomo, un 39enne di nazionalità rumena residente a Comun Nuovo, procedeva barcollando e subito hanno attivato tramite il numero unico di emergenza la richiesta di assistenza sanitaria.

In pochi minuti sul posto sono giunte un’automedica e un’ambulanza: una volta visitato, i medici hanno rilevato anche la presenza nel sangue di sostanze stupefacenti, disponendo il ricovero in ospedale.

Un provvedimento che il 39enne ha rifiutato: a quel punto il medico ha ordinato l’accompagnamento a casa tramite ambulanza, sotto la scorta della pattuglia della Polizia Locale.