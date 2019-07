La Luna protagonista di tante canzoni: eccole, qual è la vostra preferita?

In Italia e nel mondo la Luna è stata presa come spunto per raccontare emozioni, atmosfere, magia… Sono tantissimi gli autori che le hanno dedicato una canzone: ve ne proponiamo alcuni, altri ce ne saremo dimenticati, ma li potete aggiungere e diteci qual è la vostra preferita.

R.E.M. – Man on the moon

Lucio Dalla – L’ultima luna

Mike Oldfield – Moonlight Shadow

Loredana Berté – …E la luna bussò

The Police – Walking on the moon

Mina – Tintarella di luna

Frank Sinatra – Fly me to the moon

Gianni Togni – Luna

David Bowie – Life on Mars?ù

Sting – Moon over Bourbon street

Van Morrison – Moondance

Black Sabbath – Black Moon

Fred Buscaglione – Guarda che luna

King Crimson – Moonchild

Pink Floyd – Brain Damage/Eclipse

Roberto Murolo – Luna rossa