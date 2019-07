Terna demolisce i tralicci della rete elettrica a Bergamo

Terna avvia nella giornata di venerdì 19 luglio, con la demolizione del sostegno elettrico in Via Quasimodo, la fase conclusiva della rimozione della linea elettrica aerea Malpensata – Bergamo – der.BAS, risalente agli anni ’50, che interessava aree abitate e produttive della città di Bergamo. A lavori ultimati, saranno 17 i sostegni elettrici eliminati per un totale di oltre 3 chilometri di linee aeree; l’intervento consentirà di restituire alla città circa 9 ettari di territorio. Tutte le operazioni di cantiere si svolgono in piena sinergia con il Comune di Bergamo.

L’intervento è reso possibile dalla realizzazione ed entrata in esercizio della nuova linea in cavo interrato tra la Cabine di Bas e Malpensata che consentirà di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della rete elettrica cittadina.

Tali attività rientrano nel piano di investimenti di Terna per il quinquennio 2019 – 2023 che prevede in Lombardia un impegno di oltre 500 milioni di euro, per interventi di sviluppo, manutenzione e rinnovo delle infrastrutture elettriche regionali.