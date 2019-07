Shopping, cene all’aperto e musica: è la notte bianca di Borgo Palazzo

Sarà che i saldi accendono in tutti noi l’euforia dello shopping, sarà che Borgo Palazzo è uno dei storici quartieri dove ti senti a casa per quell’aria familiare che solamente le vere comunità sanno trasmettere sta di fatto che venerdì 19 luglio all’interno delle “Notti in Centro”, Borgo Palazzo dedica una notte allo shopping, al divertimento e alla musica.

La “favola” inizia alle 21 e allo scadere della mezzanotte come Cenerentola si spegne la musica per lasciare che la nonna di Cappuccetto Rosso possa dormire in pace. Nel frattempo ci si può divertire tra gli oltre 30 stand degli esercenti di Borgo Palazzo, la musica da vivo e il Dj Set VivUP a cura di Radio Vivafm con gadget ed animazione, ci sarà spazio per lo sport con partite di pallavolo e duelli di scherma, i giochi elastici e gonfiabili per bambini, la sfilata di moda e la possibilità di cenare nei tanti locali di buona cucina che la zona offre.

IL PRESIDENTE DEL DURC

“Sono molto contento di esser riuscito a portare le notti bianche nei borghi, non voglio essere di parte ma Borgo Palazzo è un tessuto ricco ed eterogeneo, non parlo solo di valore economico, ma di relazioni tra le persone: qui come nei negozi di Bergamo, gli esercenti si rivolgono ai clienti chiamandoli per nome! – afferma Nicola Viscardi, presidente del Duc -. Ben vengano iniziative come quelle di stasera, serve ovviamente molto altro per cui come Duc Distretto del commercio, non smetteremo di lavorare con istituzioni e associazioni di categoria nell’affrontare i temi più sensibili: digitalizzazione, caro affitti e vetrine sfitte e molto altro”.

MODIFICHE ALLE LINEE ATB

Per permettere che la festa sia tale, il traffico subirà uno stop. Per questo anche Atb comunica che venerdì 19 luglio, dalle 19 a termine servizio, a causa della chiusura al traffico di via Borgo Palazzo nel tratto compreso tra via Piatti e via Camozzi, per consentire lo svolgimento della manifestazione “Notte in Borgo Palazzo”, verranno adottate le seguenti modifiche di percorso:

Linea C

Corse dirette da Clementina a Porta Nuova e piazza Libertà: percorso normale fino a via Borgo Palazzo quindi viale Pirovano, via Gastoldi, via Serassi, via San Fermo, via Ghislandi, via Noli e percorso normale.

Corse da Porta Nuova-piazza Libertà a Clementina: percorso normale fino a via Noli, quindi via San Fermo, via Serassi, via Gastoldi, piazzale Cimitero e percorso normale.

Linee 7 e 8

Corse dirette da Stazione Autolinee a via Borgo Palazzo: percorso normale fino a via Bono, quindi via David, via Tommaseo, via Piatti, via Borgo Palazzo e percorso normale.

Corse dirette da Seriate-Celadina a via Maj: percorso normale fino a via Borgo Palazzo quindi viale Pirovano, via Gastoldi, via Serassi, via San Fermo, via Ghislandi, via Maj e percorso normale.

Vengono istituite le seguenti fermate provvisorie:

una fermata in via Bono dopo l’incrocio con via Fantoni;

una fermata in viale Pirovano, dopo l’incrocio con via Borgo Palazzo, in corrispondenza di quella esistente per la linea C;

una coppia di fermate in via San Fermo in prossimità delle fermate Teb.