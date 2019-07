L'incidente

Romano, schianto frontale con un camion: muore automobilista fotogallery

La vittima è un 68enne: il violento impatto che non gli ha dato scampo in via Campagna.

Schianto mortale nel pomeriggio di venerdì 19 luglio a Romano di Lombardia. Poco dopo le 15.30, in via Campagna, un camion della TGroup e un’auto, una Suzuki S-Cross, si sono scontrati frontalmente: un impatto violentissimo, che non ha dato scampo all’uomo che si trovava alla guida della vettura. di 10 Galleria fotografica Incidente mortale a Romano







Si tratta di un 68enne di Bariano che, secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, avrebbe invaso la corsia opposta proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo il mezzo pesante. Sconosciute al momento le cause del sinistro, anche se l’ipotesi più accreditata al momento pare essere quella del malore accusato alla guida. Nessuna conseguenza fisica per il conducente del mezzo pesante che si è visto piombare addosso l’auto e si è poi schiantato contro un palo nel tentativo di schivare l’ostacolo improvviso. Immediato l’arrivo dei mezzi di soccorso, con un’ambulanza: per i rilievi sul posto la Polizia Stradale. Presenti anche i vigili del fuoco di Romano. La strada è stata completamente chiusa al traffico. © Riproduzione riservata

