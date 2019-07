Il processo

Palpeggiò una 16enne al comizio di Salvini: 50enne bergamasco risarcirà la minore

L'episodio si era verificato lo scorso 3 giugno in piazza a Cremona: il processo per il 50enne, residente in Bergamasca, prosegue.

Lo scorso 3 giugno era stata palpeggiata in piazza a Cremona, dove attendeva in fila di poter fare un selfie con il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, e ora il suo aggressore la risarcirà. Il leader della Lega e vicepremier aveva da poco concluso il suo comizio e si stava concedendo ai suoi fan: l’uomo, L.T., un 50enne di origini sarde da anni residente in provincia di Bergamo, si trovava proprio alle spalle della minore in fila e ne avrebbe approfittato per allungare le mani. Leggi anche A Cremona In coda per un selfie con Salvini, palpeggia una minorenne: bergamasco in carcere Un palpeggiamento che era durato una decina di minuti, senza che la ragazza riuscisse a divincolarsi: solo una volta giunta sotto al palco era riuscita a dileguarsi e ad allertare le forza dell’ordine che, in pochi istanti, hanno arrestato il responsabile delle molestie. Dopo l’intervento della squadra mobile, con agenti in borghese, il pm Milda Milli aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Il processo per il 50enne proseguirà, mentre la 16enne non potrà costituirsi parte civile. © Riproduzione riservata